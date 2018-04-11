Зачем в Эрмитаже поставили дерево с камнями и что ждать от выставки Арте Повера? Объясняют художник и куратор

Во дворе Эрмитажа установили арт-объект в виде большого дерева с камнями работы современного итальянского скульптора Джузеппе Пеноне. Он положил начало выставке «Арте повера. Творческий прорыв», которая откроется в Зимнем дворце в середине мая. Джузеппе Пеноне и куратор Каролин Христов-Бакарджиев рассказали, чего нам от нее ждать. Джузеппе Пеноне: Я рад возможности поместить мое произведение в Эрмитаже, меня действительно потряс Санкт-Петербург. Его культура далека от меня, я плохо знаком с Россией — но я родился в горном селе, поэтому мне нравится все, что связано с зимой и снегом. Когда я был юношей, я очень интересовался литературой русских гениев: Толстого, Достоевского, Пушкина.

Начало моего творчества разворачивалось в прямом контакте с природой и естественными материалами, им я остался верен до сих пор. Я работаю с деревом — оно мягкое, текучее, гибкое, похожее на время. Когда я помещаю их в экспозиционные залы, живое и искусственное начинают соприкасаться, взаимодействовать. Я использую образ, основываясь на отпечатке, следе, который человек оставляет в природе.

Объект, который я поставил в Эрмитаже — это воплощение идеи силы и жизни, которая благодаря солнечному свету может не сгибаться под тяжестью камня. Эту работу я создал в 1968 году, мне был 21 год, и я размышлял о сложностях, с которыми сталкивается автор во время создания скульптуры. Творчество меняется, мы пытаемся упростить все, поэтому я решил свести образность к минимуму. У меня возник вопрос: «Насколько искусство может убеждать своим минимализмом»? Я решил сделать творческий жест, основанный на том, что для начала необходимо взять в руки глину, чтобы она увидела оттиск руки мастера. Его же можно оставить на дереве, ведь оно — живой элемент. Мой след оставлял частичку себя, человека в природе, показывал баланс между нами. Каролин Христов-Бакарджиев: Наша работа с Джузеппе Пеноне началась, когда он захотел написать книгу. Кстати, она была опубликована в 1969 году, и это был один из первых моментов, когда искусство Арте Повера было представлено во всей своей полноте. Один из принципов течения заключается в том, что всегда нужно приводить все к простому. Бедность — это не только про материалы, но и про сближение мастера и зрителей. Второй принцип — связь жизни и искусства. Художники обращались к реальности, использовали природные процессы, внимательно изучали их. Благодаря этому в их работах естественное и искусственное сливается. Джузеппе Пеноне увидел это как продолжение совершенства античных форм, текучесть и изменчивость материалов.

Когда мы ставим дерево вверх корнями, то переворачиваем восприятие человека, планеты. Это как из Сиднея приехать в Санкт-Петербург. Когда мы говорим о Джузеппе Пеноне, важно понимать, что речь идет не о его работах, а в первую очередь о технике. Материал принимает форму руки мастера, которую он прикладывает для создания скульптуры.

Джузеппе Пеноне: Нужно обрести форму или создать ее внутри абстрактного материала. Следуя кругам этого дерева, воссоздать его молодую жизнь. Мы ощущаем энергию, вложенную мастером в скульптуру. На живопись я смотрю как на прошлое, мне кажется, что актуален только материал — он живой, мы постоянно чувствуем его тактильно.

Каролин Христов-Бакарджиев: Выставка будет организована в правильный момент: прошло полвека с момента создания Артэ Повэра. Одна из важных характеристик течения — то, что это живое искусство, поток. Мы хотели показать зрителям развитие всего направления. Я счастлива, что нам выдали место на третьем этаже, там, где раньше стояли работы импрессионистов.