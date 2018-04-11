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Имитация удалась: инсталляцию за 350 франков выбросили в мусор, приняв за коробку от Happy Meal
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Имитация удалась: инсталляцию за 350 франков выбросили в мусор, приняв за коробку от Happy Meal 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Когда художники творчески переосмысливают реально существующие объекты, то всегда находятся люди, которые не смогли увидеть в их замысле искусство. На этот раз не повезло швейцарской художнице Кэрол Мэй: ее скульптуру Unhappy Meal стоимостью 350 франков (примерно 23,5 тысячи рублей) на художественной выставке выбросили уборщики.
Источник: The Local
С помощью скульптуры Unhappy Meal («Несчастный обед») Кэрол Мэй хотела раскритиковать потребительскую культуру. Ее произведение напоминает традиционные красно-желтые коробки для Happy Meal («Счастливый обед»), которые продаются в ресторанах McDonald’s по всему миру. Подвох в том, что узнаваемое изображение улыбающегося лица у Мэй перевернуто вверх ногами.
«Во многих работах я беру за основу знакомые предметы и вношу в них очень небольшие изменения, которые на первый взгляд можно не заметить».
Работа экспонировалась в номере отеля в Гонконге, из которого на время художественной ярмарки Harbour Art Fair сделали выставочное пространство. К сожалению, уборщики отеля не стали вглядываться в произведение искусства и выбросили его. Работу быстро спасли, но она была слишком повреждена и уже не подлежала восстановлению.
«Сначала мне совсем не казалось, что это смешно. Но потом я поняла: значит, моя имитация оказалась успешной».
Творчество Мэй часто обыгрывает разрыв между реальностью и поверхностным впечатлением. В 2013 году она вышла на улицу в образе участницы конкурса красоты: в диадеме и с лентой «Мисс Мэй».
«Я недостаточно красивая и высокая, чтобы быть королевой красоты, но было поразительно видеть, насколько иначе люди на меня реагировали, стоило мне примерить новую идентичность».
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