В Подмосковье сохраняются традиции русского меценатства

Музеи Подмосковья в настоящее время получают от меценатов не только предметы искусства, старинные книги, иконы, но и помощь в реставрации и проведении различных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«13 апреля в России отмечается День меценатов и благотворителей. Сегодня государственные музеи Московской области сотрудничают не только с известными меценатами, но и с простыми людьми, которые неравнодушны к сохранению культурного наследия Подмосковья. Музеи получают в дар картины, иконы, печатные издания, мемориальные музейные предметы, им оказывают помощь в реставрации и в проведении благотворительных мероприятий. Можно сказать, что у нас живы традиции Третьякова, Строганова, Демидова и Мамонтова», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Участие меценатов в деятельности музея «Новый Иерусалим», прежде всего, проявляется в пополнении разнообразных художественных коллекций. Дарителями чаще всего выступают современные художники, которые безвозмездно передают в музейные фонды свои произведения. Среди особо ценных даров можно выделить книги XVIII века, рисунки известных художников и иконы и английские гравюры из частных коллекций.

Особое место в музейном собрании Сергиево-Посадского музея-заповедника занимают дары, поступающие как от известных коллекционеров, так и от жителей Сергиева Посада. Так известный московский коллекционер Олег Кулаков в 2014-2015 годах подарил музею 13 произведений, среди которых пять икон XIX века. В 2017 году в музей поступило в дар от частных лиц 333 предмета.

С 2013 года партнером Музея-заповедника П. И. Чайковского является ООО «Газпром Трансгаз Москва», благодаря финансовой поддержке которого, музей-заповедник осуществил несколько крупных концертно-выставочных и издательских проектов.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей заключил договор о сотрудничестве с государственной компанией «Автодор» . В рамках договора проведут реставрацию уникального шлема начала XVI века, найденного в ходе археологических раскопок селища Игнатьево-2 Фонд потомков Ф. И. Тютчева регулярно оказывает спонсорскую поддержку музею-заповеднику «Мураново». Недавно фонд подарил музею видеопроектор. Несколько раз фонд оказывал поддержку в виде столь необходимых стеклянных колпаков для выставочных витрин. Потомки поэта передали музею вещи внучки поэта Софьи Тютчевой: настенную аптечку и икону.

Фонды Серпуховского историко-художественного музея пополнились новым экспонатом — печатью товарищества мануфактур А. В Мараевой. Ее выкупил в антикварном магазине города и передал в дар музею директор Серпуховской ватной фабрики Мушег Малхасян. Фонд поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты» и Юлия Вербицкая представили новый художественный проект: персональные выставки художников: Юрий Рыжик «Невысказанное» и Евгений Гинзбург «Сады любви».

В музей-заповедник А. С. Пушкина поступила уникальная коллекция старинных замков, дверных ручек, а также скобяных предметов от коллекционера из США, в том числе фрагмент замка с кольцевыми ручками для церковной двери XVII века, поющие замки, а также хрустальные, костяные или чугунные ручки в виде животных.

Житель Чехова Олег Муслаков подарил музею писем А. П. Чехова почтовую марку с оттиском календарного штемпеля «10.07.1907» и свинцовую пломбу 1903 года, которой опечатывали грузовые вагоны, а преподаватель музыки Александр Виноградов преподнес в дар раритетное издание 1879 года — «Русские песни непосредственно с голосов народа записанные и с объяснениями изданные Ю. Н. Мельгуновым». Эти песни часто исполняли в чеховской семье и в Мелихове.

Музей-заповедник «Зарайский кремль» получил в дар от члена Союза художников России Марины Зенчевой часть архива ситценабивной мануфактуры «Эмиль Циндель в Москве», в который вошли образцы рисунков для ткани конца XIX века из Франции и альбом 1897 года с образцами обоев в стиле модерн. А художественный руководитель казачьего ансамбля «Живая Русь» Галина Варшавская подарила музею альбом из семейного архива старинной купеческой семьи Ситниковых-Варшавских, где представлены фотопортреты и снимки, отразившие быт купеческого семейства в зарайском имении Великое поле.

Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока получил от меценатов самые знаковые мемориальные музейные предметы, принадлежавшие учёному или поэт, среди них уникальные автографы Александра Блока, в том числе знаменитая анкета «Признания», заполненная в 16-летним поэтом, автографы его ранних стихотворений, полотенце, расшитое руками бабушки поэта Елизаветы Бекетовой.

Многие годы музею-заповеднику помогает троюродный внучатый племянник Александра Блока, редактор журнала «Наше наследие» писатель Владимир Енишерлов. Он привозит документы, книги и мемориальные вещи Бекетовых, бережно хранившиеся у него в семье. Среди благотворителей музея-заповедника — аукционный дом «Литфонд» приобрел на аукционе для музея-заповедника визитную карточку А. А. Блока с рукописными пометами поэта.

Среди жертвователей Московского областного музея народных художественных промыслов в Федоскино очень много местных жителей-художников, которые безвозмездно передавали в фонды музея свои произведения, сохранившиеся фотографии и документы.

В 2013 году житель Москвы Михаил Курин передал в дар Государственному военно-техническому музею коллекцию швейных машинок1950-1970-х годов, а житель села Макарово Ногинского района — коллекцию из 15 советских фотоаппаратов. Все переданные экспонаты заняли достойное место в экспозиции музея.