Ещё
В курской галерее «АЯ» открылась выставка «От весны до весны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В курской галерее «АЯ» открылась выставка «От весны до весны» 

Курские известия 3 часа назад
Фото: Курские известия
В экспозиции представлены пейзажи, выполненные местными художниками
Работы в реалистичном стиле представили порядка 20 авторов. Родные просторы на их полотнах прекрасны в любом природном обличии: где-то под листвой сияют «золотые» серёжки берёз, а от вида заснеженного Знаменского собора веет морозной свежестью. Художник Олег Радин назвал выставку всесезонной.
— Я понял, что весну отменили, и мы прямо из зимы прыгнули в лето. Поэтому мы решили напомнить, что всё-таки у нас четыре времени года: весна, лето, осень, зима. И опять весна. То есть мы прошли период такой ранней весны, созревания летнего, осеннего и через зиму опять возвращаемся к весне, — пояснил владелец галереи «АЯ».
Курские известия: последние новости
Курян приглашают на выставку «Стихи живые – сами говорят» На Курском почтамте открылась выставка, посвящённая Светлому празднику Пасхи Курянам покажут «Портреты замечательных людей»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром98
«У каждого будет свой ад»8
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина60
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»9
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение