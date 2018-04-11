В курской галерее «АЯ» открылась выставка «От весны до весны»

В экспозиции представлены пейзажи, выполненные местными художниками

Работы в реалистичном стиле представили порядка 20 авторов. Родные просторы на их полотнах прекрасны в любом природном обличии: где-то под листвой сияют «золотые» серёжки берёз, а от вида заснеженного Знаменского собора веет морозной свежестью. Художник Олег Радин назвал выставку всесезонной.

— Я понял, что весну отменили, и мы прямо из зимы прыгнули в лето. Поэтому мы решили напомнить, что всё-таки у нас четыре времени года: весна, лето, осень, зима. И опять весна. То есть мы прошли период такой ранней весны, созревания летнего, осеннего и через зиму опять возвращаемся к весне, — пояснил владелец галереи «АЯ».