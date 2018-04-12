10 вдохновляющих цитат от людей, которые подарили нам космос

первый человек в мире, который совершил полёт в космос — Главная сила в человеке — это сила духа. Когда-то ещё в детстве прочитал слова В. П. Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Хорошо работается, когда любишь свою профессию, с увлечением занимаешься ею.

Валентина Терешкова

первая в мире женщина-космонавт — Надо не смотреть на жизнь со стороны, а идти вместе с ней.

первый человек, который вышел в открытый космос — Надеяться всегда нужно на лучшее. Нет веры? Выдумайте её. Нет героев? Создайте.

установил мировой рекорд по продолжительности космических полётов — Нет лучше работы, чем в космосе, но нет лучше жизни, чем на Земле.

до 2015 года рекордсмен по общему времени пребывания в космосе — Новый год в космосе я встречал трижды. На «Мире» даже с ёлочкой. Она нам досталась по наследству от предыдущей экспедиции. Мы её достали, собрали. Крошечные игрушки ниточками вокруг веток закрепили, и они торчали во все стороны. А на МКС ёлки не было. Зато нам прислали несколько дисков с фильмами. И один из них был «С лёгким паром!». Помню, поужинали, поговорили, на Землю посмотрели. Такой лёгкий день был, а потом включили фильм. Что называется, соблюли традицию.

основоположник теории космонавтики — Земля — это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трасс: Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и ещё далее, Москва — Луна, Калуга — Марс.

провёл в космосе 878 дней — Какие радости были на борту? Из почти 6 миллиардов населения Земли только двое самых счастливых кружат вокруг планеты. Разве может быть что-либо радостнее? В прошлый раз я летал в космос в 53 года. Мы люди очень целеустремлённые. Хочется лететь. Поэтому и за собой следишь, и исключаешь вредные привычки.

первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос — Нас в школе учили тому, какая у нас Родина, что Родина выиграла войну, Родина вышла в космос, у Родины такая авиация и такая армия. Учили на героических примерах. Мы все понимали, что всё зависит только от тебя. Будут у тебя способности, настойчивость, здоровье и целеустремлённость, тогда добьёшься всего, чего захочешь. Страна открывала возможности.

основоположник практической космонавтики, генеральный конструктор ракетно-космической техники СССР — Человек, который верит в сказку, однажды в неё попадает, потому что у него есть сердце.

рекордсмен по количеству выходов в открытый космос (16 раз) и суммарной продолжительности работы в открытом космосе (82 часа 21 минута) — Выйти в открытый космос — это подарок. В 16 лет я пошёл работать слесарем. До сих пор люблю этим заниматься. Мне это очень пригодилось на орбите. Космос пахнет кузницей, жжёным металлом и немного озоном. Космос пахнет хорошей работой. Статьи по теме Юра, ты просто космос. Какими видами спорта занимался Гагарин «Душа как такового на МКС нет». Как тренируются космонавты

Запись «10 вдохновляющих цитат от людей, которые подарили нам космос» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.