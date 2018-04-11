Стол не треснет: фоторепортаж с выставки еды

На выставку съехались больше 100 компаний. Заметнее всего на общем фоне выглядят, пожалуй, пивовары. На волне так называемого крафтового пива в эту сферу в последнее время пришло много новых участников, которым нужно искать сбыт своему продукту. И они стараются обратить внимание на свои стенды кто во что горазд. Среди участников не только компании из Сибири — свои пиво и газировку на выставку привезла компания даже из далекого Крыма.

Видимо, понимая, что ложка хороша к обеду, а вяленая рыба — к пиву, на выставку привезли свои товары предприятия, выпускающие продукты, которые хорошо идут с хмельным напитком. Сибирский союз производителей рыбы привёз свой товар сразу в двух состояниях: живом и уже готовом к употреблению.

Напротив попробовать вяленые свиные ноги предлагал создатель проекта «Сибхамон» Алексей Крестьянов (недавно мы рассказывали, как юрист решил стать производителем еды и начал зарабатывать на производстве мяса с плесенью).

Компания из Красноярска привезла гигантские шоколадные плитки (по 2,5 килограмма). В принципе, предназначение этих монстров вполне практическое — это сырьё для кондитеров. Но никто не мешает подарить такую шоколадку хорошему человеку. Или просто купить и долго есть самому.

Самой живописной оказалась часть выставки, в которой организаторы собрали работы сибирских поваров и кондитеров, а также композиции предприятий из разных регионов на темы национальных кухонь.

С композициями, однако, вышла какая-то незадача. Готовили их, видимо, для участия в конкурсе, но после того, как жюри всё попробовало, блюда так и остались стоять на столах в непонятном статусе. Лишь отдельные посетители ярмарки позволяли себе попробовать выставленные продукты.

Чуть дальше расположились столы с композициями. Объединяло их только то, что все скульптуры, панно, картины и прочие художественные произведения были сделаны из потенциально съедобных вещей.

Материалом модели Бердского острога, например, стало слоеное тесто. Из теста же на выставке были модель Бугринского моста, небольшие фигурки и т. д.

Обычные макароны стали материалом для маленького хутора. Такой композицией можно украсить дом, а в случае чего — сварить на обед.

Не обошлось без специалистов по карвингу (вырезанию) на овощах и фруктах. Весной в Сибири подобные вещи, правда, вызывают смешанные чувства (учитывая цены на исходный материал), но смотрится красиво.

Но самой большой популярностью среди участников пользовались кондитерская мастика и шоколад.

Понять, что некоторые экспонаты сделаны из съедобных материалов, без специального пояснения было непросто. Выставка проходит с 11 по 13 апреля, поэтому шанс не только посмотреть всё это, но и попробовать (в дегустационных дозах пиво и закуски для посетителей бесплатны) ещё есть.

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