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Время раскрывать таланты
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Время раскрывать таланты 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Жительница Басманного района Ирина Костина недавно вышла на пенсию, но не стала сидеть дома сложа руки. Она начала писать картины и участвовать в различных выставках, окружных и городских мероприятиях.
По первому образованию Ирина Костина инженер, работала на заводе. В годы перестройки пришлось сменить профессию: стала работать в страховой компании, доросла до начальника отдела.
— Лишь уходя на пенсию, заметила, какие же в компании симпатичные сотрудницы, и стала делать их портреты, — рассказывает она историю начала занятий живописью. — Многие из работ раздарила. Но это было серьезным толчком к творчеству и развитию талантов у детей с инвалидностью.
Сейчас Ирина Костина работает в своей мастерской на улице Бауманской. Здесь же располагается центр «Эхо», где она преподает живопись у детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Но чтобы постоянно развиваться, я заочно учусь в Народном университете искусств, — удивляет нас художница.
Это еще раз доказывает, что жизнь на пенсии только начинается.
— Если сравнить: на Западе пенсионеры ведут активную деятельность до 90 лет, значит, у меня в запасе еще тридцать лет, — улыбается наша героиня.
КСТАТИ
В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» жители столицы могут посетить кружки по витражному искусству, росписи по шелку и дереву, акварельной, масляной и китайской живописи, графике, основам академического рисунка и многие другие.
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