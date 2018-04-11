Время раскрывать таланты

Жительница Басманного района Ирина Костина недавно вышла на пенсию, но не стала сидеть дома сложа руки. Она начала писать картины и участвовать в различных выставках, окружных и городских мероприятиях.

По первому образованию Ирина Костина инженер, работала на заводе. В годы перестройки пришлось сменить профессию: стала работать в страховой компании, доросла до начальника отдела.

— Лишь уходя на пенсию, заметила, какие же в компании симпатичные сотрудницы, и стала делать их портреты, — рассказывает она историю начала занятий живописью. — Многие из работ раздарила. Но это было серьезным толчком к творчеству и развитию талантов у детей с инвалидностью.

Сейчас Ирина Костина работает в своей мастерской на улице Бауманской. Здесь же располагается центр «Эхо», где она преподает живопись у детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Но чтобы постоянно развиваться, я заочно учусь в Народном университете искусств, — удивляет нас художница.

Это еще раз доказывает, что жизнь на пенсии только начинается.

— Если сравнить: на Западе пенсионеры ведут активную деятельность до 90 лет, значит, у меня в запасе еще тридцать лет, — улыбается наша героиня.

КСТАТИ

В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» жители столицы могут посетить кружки по витражному искусству, росписи по шелку и дереву, акварельной, масляной и китайской живописи, графике, основам академического рисунка и многие другие.