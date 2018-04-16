Экспонат столичного Музея космонавтики — сурдобарокамеру СКБ-48, в которой проходили испытания советские космонавты, в том числе Юрий Гагарин, Георгий Гречко и Герман Титов, украли с парковки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. С заявлением о краже в полицию обратился эксперт музея по пилотированию полетов. Реставратор забрал капсулу из Мемориального музея космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в районе Строгино. Охранники рассказали, что капсулу забрали якобы другие реставраторы.