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Похищенная барокамера должна была стать новым экспонатом Музея космонавтики
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Похищенная барокамера должна была стать новым экспонатом Музея космонавтики 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Похищенная со стоянки в Строгине «Барокамера СБК-48» предназначалась для первого центрального зала Музея космонавтики, модернизацию которого планируется завершить в апреле 2019 года, рассказал РИА Новости во вторник мастер Анатолий Фабричнов.
"Барокамера СБК-48" из столичного Музея космонавтики была похищена с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице, где ее оставил Анатолий Фабричнов. Пропажу мастер обнаружил в начале апреля. Ряд СМИ сообщили, что барокамеру планировалось отреставрировать ко Дню космонавтики.
"К апрелю 2019 года в московском Музее космонавтики планируется завершить модернизацию первого, центрального зала музея. Того зала, где представлены первые космические достижения нашей страны: полёт первого искусственного спутника Земли, первое живое существо в космосе, полёт Белки и Стрелки и, конечно, полет первого человека в космос — Юрия Алексеевича Гагарина. «Барокамера СБК-48», о которой идет речь, должна была стать новым экспонатом этого зала", — рассказал РИА Новости Фабричнов
В пресс-службе музея отметили, что реставрацию барокамеры планировалось завершить к концу 2018 года.
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