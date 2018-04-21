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Похищенную барокамеру для тренировки советских космонавтов сдали на металлолом
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Похищенную барокамеру для тренировки советских космонавтов сдали на металлолом 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Барокамеру, в которой мог тренироваться космонавт Юрий Гагарин, обнаружили распиленной в пункте приема металла в Москве. Она была уже частично утилизирована, сообщили ТАСС в субботу, 21 апреля, в пресс-службе столичного главка МВД.
Оперативники также задержали второго подозреваемого в краже барокамеры — им оказался 38-летний приезжий.
Отмечается, что злоумышленники погрузили музейный экспонат в грузовик с помощью крана-манипулятора и вывезли с охраняемой автостоянки в Строгино, а затем сдали на металлолом. Камера находилась в реставрационном цехе на предприятии, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты.
Ранее 20 апреля сообщалось о задержании первого подозреваемого — 29-летнего жителя Мурманской области.
О похищении барокамеры стало известно 16 апреля. Эксперты не успели выяснить характеристики украденного тренажера. «Шел как раз процесс атрибуции — когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете», — уточнили представители Музея космонавтики, куда позже должны были привезти экспонат.
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