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Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже барокамеры, в которой мог тренироваться Ю. Гагарин
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Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже барокамеры, в которой мог тренироваться Ю. Гагарин 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Столичные полицейские задержали 29-летнего жителя Мурманской области по подозрению в хищении барокамеры, в которой предположительно тренировались Юрий Гагарин и другие легендарные космонавты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
«Задержан 29-летний житель Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск соучастников преступления», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что сурдобарокамеру похитили с охраняемой стоянки в Строгино, где она хранилась до начала планируемой реконструкции.
В Музее космонавтики подтвердили кражу из реставрационного центра, однако отметили факт того, что именно в этой сурдобарокамере тренировался знаменитый «первый отряд» советских космонавтов, пока не подтвержден экспертизой.
«Сурдобарокамера 48» (СБК-48) предназначалась для высотных испытаний летного состава и проведения исследований в условиях разряженной атмосферы. С 1960 по 1961 гг. основным назначением сурдобарокамеры было проведение длительных (от 10 до 15 суток) физиологических, психологических экспериментов. Ю. Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 г.
Согласно данным из открытых источников последний раз СБК-48 реставрировали в ООО «Центр реставрации музейных фондов» в 2010 г.
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