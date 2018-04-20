Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже барокамеры, в которой мог тренироваться Ю. Гагарин

Столичные полицейские задержали 29-летнего жителя Мурманской области по подозрению в хищении барокамеры, в которой предположительно тренировались Юрий Гагарин и другие легендарные космонавты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

«Задержан 29-летний житель Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск соучастников преступления», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сурдобарокамеру похитили с охраняемой стоянки в Строгино, где она хранилась до начала планируемой реконструкции.

В Музее космонавтики подтвердили кражу из реставрационного центра, однако отметили факт того, что именно в этой сурдобарокамере тренировался знаменитый «первый отряд» советских космонавтов, пока не подтвержден экспертизой.

«Сурдобарокамера 48» (СБК-48) предназначалась для высотных испытаний летного состава и проведения исследований в условиях разряженной атмосферы. С 1960 по 1961 гг. основным назначением сурдобарокамеры было проведение длительных (от 10 до 15 суток) физиологических, психологических экспериментов. Ю. Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 г.

Согласно данным из открытых источников последний раз СБК-48 реставрировали в ООО «Центр реставрации музейных фондов» в 2010 г.