Ещё
Полиция задержала второго подозреваемого в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Ю. Гагарин.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция задержала второго подозреваемого в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Ю. Гагарин. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичные полицейские задержали второго подозреваемого в краже сурдобарокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан второй подозреваемый — 38-летний приезжий», — говорится в сообщении.
Как было установлено, злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приема металла, расположенный на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее Агентство «Москва» сообщало, сурдокамеру в которой мог тренироваться Ю. Гагарин похитили с охраняемой стоянки в Строгино, где она хранилась до начала планируемой реконструкции. В Музее космонавтики подтвердили кражу из реставрационного центра, однако отметили факт того, что именно в этой сурдокамере тренировался знаменитый «первый отряд» советских космонавтов, пока не подтвержден экспертизой. Хорошевский суд санкционировал арест 29-летнего Владимира Аникина, обвиняемого в краже сурдокамеры.
С 1960 по 1961 гг. основным назначением сурдокамеры было проведение длительных (от 10 до 15 суток) физиологических, психологических экспериментов. Ю. Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Тест на знание истории ВОВ смогут пройти посетители Музея Победы в преддверии 9 мая О.Голодец: Число посетивших российские музеи в 2017 г. выросло до рекордных 125 млн человек Выставка об истории Провиантских складов откроется в Музее Москвы 26 апреля
Комментарии  Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе5
Звезды советского кино, которые плохо кончили15
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино47
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу5
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение