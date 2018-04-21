Полиция задержала второго подозреваемого в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Ю. Гагарин.

Столичные полицейские задержали второго подозреваемого в краже сурдобарокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан второй подозреваемый — 38-летний приезжий», — говорится в сообщении.

Как было установлено, злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приема металла, расположенный на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Агентство «Москва» сообщало, сурдокамеру в которой мог тренироваться Ю. Гагарин похитили с охраняемой стоянки в Строгино, где она хранилась до начала планируемой реконструкции. В Музее космонавтики подтвердили кражу из реставрационного центра, однако отметили факт того, что именно в этой сурдокамере тренировался знаменитый «первый отряд» советских космонавтов, пока не подтвержден экспертизой. Хорошевский суд санкционировал арест 29-летнего Владимира Аникина , обвиняемого в краже сурдокамеры.

С 1960 по 1961 гг. основным назначением сурдокамеры было проведение длительных (от 10 до 15 суток) физиологических, психологических экспериментов. Ю. Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 г.