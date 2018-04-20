Раскрыта кража барокамеры для тренировок космонавтов со стоянки в Москве

В Москве задержали подозреваемого в краже сурдобарокамеры, в которой мог тренироваться космонавт Юрий Гагарин . Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает ТАСС Как рассказали в столичной полиции, подозреваемым оказался 29-летний житель Мурманской области. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск его сообщников. О похищении барокамеры с охраняемой автостоянки в Строгино стало известно 16 апреля. Музейный экспонат находился в реставрационном цехе на предприятии, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты. Как пояснили агентству «Москва» в музее, эксперты не успели выяснить характеристики украденного тренажера. «Шел как раз процесс атрибуции — когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете», — уточнили представители музея. После завершения атрибуции устройство должны были отреставрировать и отправить в Музей космонавтики.