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В Музее космонавтики подготовили воскресную программу
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В Музее космонавтики подготовили воскресную программу 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Завтра, 15 апреля, с 10:00 посетителей Музея космонавтики ждет познавательная программа, в которую вошли лекции, экскурсии и выставки для посетителей всех возрастов. Мероприятия приурочены ко Дню исторического и культурного наследия.
Гостей Музея космонавтики приглашают на экскурсии по основной экспозиции и по Аллее Героев. Взрослым и детям расскажут о том, как создавался монумент «Покорителям космоса», а также памятники ученым, конструкторам и космонавтам, которые установлены на аллее. Для любителей анимации пройдет показ мультфильма «А как наши космонавты» и выставка «Будни мультипликаторов».
Тем, кто интересуется космической наукой, предложат посетить лекцию «Международная космическая станция — орбитальная стройка века». Также для гостей музея организуют встречу с летчиками-космонавтами и участниками подготовки космических полетов.
Вход на мероприятия свободный.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В Музее космонавтики подготовили воскресную программу появились сначала на Москва Меняется.
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