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В Краснодаре откроют выставку «От мечты к реальности»
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В Краснодаре откроют выставку «От мечты к реальности» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Экспозиция будет посвящена 114-летию основания и 25-летию возвращения музею имени основателя Федора Акимовича Коваленко. «Федор Акимович почитал творчество Товарищества передвижных художественных выставок, обращавшихся к социальным проблемам своего времени, создавших множество психологических портретов, образов русской природы, — цитирует Комсомольская правда министерство культуры Краснодарского края. Эскпонатами выставки станут 25 картин из обширного собрания художественных ценностей, подаренных городу. Посетить экспозицию „От мечты к реальности“ можно будет до 19 апреля.
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