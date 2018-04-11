В Краснодаре откроют выставку «От мечты к реальности» 

Экспозиция будет посвящена 114-летию основания и 25-летию возвращения музею имени основателя Федора Акимовича Коваленко. «Федор Акимович почитал творчество Товарищества передвижных художественных выставок, обращавшихся к социальным проблемам своего времени, создавших множество психологических портретов, образов русской природы, — цитирует Комсомольская правда министерство культуры Краснодарского края. Эскпонатами выставки станут 25 картин из обширного собрания художественных ценностей, подаренных городу. Посетить экспозицию „От мечты к реальности“ можно будет до 19 апреля.