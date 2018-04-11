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Более 500 человек приняли участие в памятной акции
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Более 500 человек приняли участие в памятной акции 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Более 500 человек приняли участие в памятной акции в Музее Победы, в том числе житель ЮЗАО, председатель Международного союза малолетних узников фашизма Николай Махутов.
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в Музее Победы прошла мемориальная акция, в которой участвовали бывшие малолетние заключенные нацистских концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся Москвы и Московской области.
Мероприятие началось с памятного митинга около монумента «Трагедия народов», а затем в Музее Победы участники акции возложили цветы к скульптуре «Скорбящая мать» в Зале Памяти и Скорби.
В этот же день в Музее Победы можно было увидеть уникальную мультимедийную выставку, рассказывающую о памятниках малолетним узникам фашизма и детям — жертвам войны. На семи экранах были представлены 56 памятников, установленных в разных городах нашей страны и за рубежом — Германии, Великобритании, Нидерландах, Белоруссии и т.д. Организаторы выставки — Общероссийская организация «Офицеры России» и Международный союз малолетних узников фашистских концлагерей.
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