Абоненты Tele2 получили возможность посетить закрытые экскурсии на Фотобиеннале в Москве

Оператор мобильной связи Tele2 в партнерстве с Мультимедиа арт музеем в Москве принимает участие в XII «Фотобиеннале — 2018», гости мероприятия могут больше узнать о фотоэкспозиции в уникальной lounge-зоне оператора, говорится в сообщении пресс-службы Tele2.

Фотобиеннале открылась 11 апреля в МАММ и московском Манеже. Для своих клиентов оператор подготовил закрытые экскурсии по выставке и другие привилегии.

«Участие Tele2 в фотобиеннале является продолжением стратегического сотрудничества с МАММ и соответствует философии «Других правил». Выходя за рамки традиционной роли оператора, Tele2 поощряет стиль жизни и увлечения своих абонентов, в том числе в области современного искусства. Главная цель партнерства — новые высокотехнологичные и креативные проекты, которые помогают выстроить новую коммуникацию между зрителем и арт-объектами, сделать современное искусство более доступным для аудитории», — говорится в сообщении.

Абоненты Tele2 смогут посетить шесть закрытых экскурсий в Манеже и лекторий на территории МАММ. При покупке билета на фотовыставку в каждый первый и последний четверг месяца абоненты смогут получить второй билет в музей МАММ (Остоженка, дом 16) в подарок.

«Кроме того, Tele2 поможет посетителям выставки подробнее ознакомиться с представленными работами благодаря специально организованной телефонной арт-линии. Гости смогут позвонить по специальному номеру и услышать рассказ Ольги Свибловой , куратора фотобиеннале и директора МАММ, о наиболее интересных фотоработах», — добавляется в сообщении.

В Манеже Tele2 открыл специальную lounge-зону, которая стала своеобразной точкой осмысления современного искусства и может помочь посетителям по-новому взглянуть на окружающую действительность. Гости lounge -зоны смогут также зарядить телефон, обсудить экспозицию и выложить необычное фото в социальные сети.

«Приятно, что выставки, лекции, кинопоказы и авторские экскурсии становятся все более популярными у москвичей. Мы в Tele2 рады предложить жителям столицы и ее гостям новый опыт знакомства с арт-объектами с помощью новых технологий и инновационных решений — по «другим» правилам. Приглашаем всех в самый продвинутый музей города!» — отметил заместитель генерального директора Tele2 Андрей Патока

Ольга Свиблова в свою очередь подчеркнула, что искусство во все времена было и является символическим объектом. В 1917 году эту природу искусства наглядно проявил Марсель Дюшан, установив в нью-йоркском музее свой знаменитый Фонтан и сушилку для посуды. В определенный момент происходит переключение восприятия, и люди настраиваются на общение с искусством. Это общение с самими собой, которое «запускает» искусство, но это также и общение по поводу искусства, которое является бесценным, и именно благодаря ему строится история искусства, а также определяются векторы его развития в будущем.

«Сегодня наша коммуникация ушла в онлайн, реальное общение вытесняется онлайн-коммуникацией. И это жизнь, объективная логика эволюции человеческой цивилизации. Именно благодаря телекоммуникационным компаниям мы живем и общаемся в современном мире. Tele2 играет по «другим» правилам, помогая нам ориентироваться в повседневной бытовой реальности и встречаться с искусством, которое является главным резервуаром витальной энергии», — добавила Свиблова.

Она отметила, что у всех абонентов Tele2 расширяются жизненные горизонты. Мультимедиа арт музей четко реагирует на любые изменения современной жизни, а значит, и на то, как люди коммуницируют с другими и с собой. С Tele2 музей пытается строить новые, «другие» правила жизни с искусством и в искусстве.