Tele2 поможет понять современное искусство

Оператор мобильной связи Tele2 в партнерстве с «Мультимедиа Арт Музеем» примет участие в XII «Фотобиеннале — 2018», сообщает пресс-служба оператора.

Открытие состоится 11 апреля в московском Манеже. Гости мероприятия смогут больше узнать о фотоэкспозиции в уникальной lounge-зоне Tele2. Для своих клиентов оператор подготовил закрытые экскурсии и другие привилегии.

Как сообщили в пресс-службе оператора, Tele2 поощряет стиль жизни и увлечения своих абонентов, в том числе в области современного искусства. Главная цель партнерства — новые высокотехнологичные и креативные проекты, которые помогают выстроить коммуникацию между зрителем и арт-объектами, сделать современное искусство более доступным для аудитории.

"Приятно, что выставки, лекции, кинопоказы и авторские экскурсии становятся все более популярными у москвичей. Мы в Tele2 рады предложить жителям столицы и ее гостям новый опыт знакомства с арт-объектами с помощью новых технологий и инновационных решений, по «другим правилам». Приглашаем всех в самый продвинутый музей города!", — прокомментировал заместитель генерального директора Tele2 Андрей Патока

Абоненты Tele2 смогут посетить шесть закрытых экскурсий в Манеже и лекторий на территории МАММ. При покупке билета на фотовыставку в каждый первый и последний четверг месяца абоненты смогут получить второй билет в музей МАММ подарок.

Кроме того, Tele2 поможет посетителям выставки подробнее ознакомиться с представленными работами благодаря специально организованной телефонной арт-линии. Гости смогут позвонить по специальному номеру и услышать рассказ Ольги Свибловой , куратора фотобиеннале и директора МАММ, о наиболее интересных фотоработах.

"Искусство во все времена было и является символическим объектом. В 1917 году эту природу искусства наглядно проявил Марсель Дюшан, установив в нью-йоркском музее свой знаменитый Фонтан и сушилку для посуды. В определенный момент происходит переключение нашего восприятия, и мы настраиваемся на общение с искусством. Это безусловно общение нас с самими собой, которое «запускает» искусство. Но это и наше общение по поводу искусства. Это общение бесценно и именно благодаря ему строится история искусств, а также определяются векторы его развития в будущем.

Сегодня наша коммуникация ушла в онлайн, реальное общение вытесняется онлайн-коммуникацией. И это жизнь, и это объективная логика эволюции человеческой цивилизации. Именно благодаря телекоммуникационным компаниям, мы живем и общаемся в современном мире. Tele2 играет по другим правилам, помогая нам жить и ориентироваться в повседневной бытовой реальности, и помогает нам встречаться с искусством, которое является главным резервуаром витальной энергии. У всех абонентов Tele2 расширяется жизненные горизонты. Наш музей четко реагирует на любые изменения современной жизни, а значит и на то, как мы коммуницируем с другими и сами с собой. С Tele2 мы пытаемся строить новые другие правила жизни с искусством и жизни в искусстве", — рассказала директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова.

В Манеже Tele2 откроет специальную lounge-зону, которая станет своеобразной точкой осмысления современного искусства и поможет посетителям по-новому взглянуть на окружающую действительность. Гости lounge-зоны смогут также зарядить телефон, обсудить экспозицию и выложить необычное фото в социальные сети.