Мультимедийная выставка откроется в Роговском

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Мультимедийная выставка «РАДАР», приуроченная ко Дню космонавтики, откроется в Доме культуры «Юбилейный» поселения Роговское 19 апреля.

— Благодаря симбиозу компьютерной графики и звуковых эффектов, посетители смогут побывать в космическом пространстве, — рассказали сотрудники культурного учреждения.

Помимо этого, на мероприятии организуют мастер-класс по изготовлению кинетического песка, представят внимаю гостей тематические инсталляции. Посетители смогут принять участие в музыкальных экспериментах и посмотреть научные и документальные фильмы.

Отметим, что выставка «РАДАР» продлится до 27 апреля.