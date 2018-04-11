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Мультимедийная выставка откроется в Роговском
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Мультимедийная выставка откроется в Роговском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Мультимедийная выставка «РАДАР», приуроченная ко Дню космонавтики, откроется в Доме культуры «Юбилейный» поселения Роговское 19 апреля.
— Благодаря симбиозу компьютерной графики и звуковых эффектов, посетители смогут побывать в космическом пространстве, — рассказали сотрудники культурного учреждения.
Помимо этого, на мероприятии организуют мастер-класс по изготовлению кинетического песка, представят внимаю гостей тематические инсталляции. Посетители смогут принять участие в музыкальных экспериментах и посмотреть научные и документальные фильмы.
Отметим, что выставка «РАДАР» продлится до 27 апреля.
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