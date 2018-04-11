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Музей медцентра имени Бурназяна был представлен на научной конференции
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Музей медцентра имени Бурназяна был представлен на научной конференции 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Музей Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна, который находится в Щукине, был представлен на научно-практической конференции.
— Заведующая музеем Ирина Ефимова приняла участие в V Всероссийской научно-практической конференции «Медицинские музеи России: перспективы развития», которая прошла на базе Центра развития историко-медицинских музеев России Министерства здравоохранения РФ. Ирина Леонидовна представила участникам доклад «Музей ФМБЦ имени А. И. Бурназяна как источник по истории радиационной гигиены», — сообщили в пресс-службе медцентра.
Напомним, что музей был открыт в 2016 году к семидесятилетию медцентра как первый в России музей радиационной медицины и безопасности. Он включает в себя экспозицию, посвященную истории развития отечественной биофизики, радиобиологии, радиохимии, радиационной медицины и безопасности, а также два мемориальных кабинета — А. Бурназяна и А. Гуськовой.
Музей располагается по адресу: ул. Живописная, д. 46, корп. 1. (ео)
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