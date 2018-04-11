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«Вечерка» рекомендует выставки
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«Вечерка» рекомендует выставки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Прикоснуться к прекрасному или совершить путешествие в механический мир — выбирать вам. «Вечерка» представляет лучшие выставки недели.
«Механическая форма жизни», метро «Сухаревская» Пушкарев пер., 5 до 30 апреля
Здесь вас ждет особая механическая вселенная со своей мифологией и персонажами от известного японского художника Ясухито Юдагавы.
«Наследие Великой степи», метро «Новослободская» Ул. Делегатская, 3 до 13 мая  В начале 1970-х археологи нашли в курганe Иссык останки сакского царя — «Золотого человека». На выставке в том числе покажут реконструкцию его костюма, расшитого золотом.
КРОМЕ ТОГО
Суббота, 14 апреля, обещает быть мистической! Вас ждет экскурсия «Привидения и ведьмы Москвы».
Театрализованная автобусная экскурсия пройдет в компании загадочного графа Сен-Жермена. Четыре часа пролетят незаметно, вы узнаете легенду о проклятье Алексеевского монастыря, кто такие «узники реки» и познакомитесь с шокирующими секретами Меншиковой башни.
Путешествие начнется в 20:00 у станции метро «Маяковская». Запись — по телефону +7 (964) 698-24-23 или +7 (910) 671-93-18.
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