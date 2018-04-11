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Из шведского автомобиля сделали фотографа-профессионала
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Из шведского автомобиля сделали фотографа-профессионала 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В рамках Московской Фотобиеннале пройдет выставка Moments трёхкратной обладательницы Пулитцеровской премии Барбары Дэвидсон, все фотографии которой сделаны на стандартную камеру системы City Safety кроссовера Volvo XC60. Сообщает пресс-релиз автопроизводителя.
Съёмка состоялась в первой половине 2017 года в Копенгагене. Всего в экспозиции три десятка снимков. На кадрах — моменты повседневной жизни датской столицы, запечатленные с совершенно новой точки зрения. Вся коллекция впервые была представлена в июле прошлого года в лондонской галерее Canvas Studios. Затем выставка посетила другие европейские страны и доехала, наконец, до российской столицы. В Москве выставка Moments пройдет с 11 апреля до 27 мая.
Необычный выбор аппаратуры для съемок обусловлен не только новыми техническими возможностями, которые дает камера кроссовера, но и особой ролью, которую шведский автопроизводитель сыграл в ее жизни. «У меня очень личные отношения с автомобилями Volvo, — рассказала Барбара, — Когда я была подростком, то попала в серьезную аварию. Наш автомобиль перевернулся, и, будь я в любой другой машине, я бы, скорее всего, погибла. После аварии мне так и сказали: выжила я только благодаря Volvo».
Ранее в Центральном Доме Художника на Крымском валу в рамках Форума Коллекции России прошла выставка единственной в стране коллекции классических автомобилей Volvo. Выставка продлилась с 26 марта по 1 апреля. Помимо автомобилей Volvo на форуме показали коллекцию красной обуви XVIII-XXI веков «Красная туфелька», а также коллекцию редких фотографий и личных вещей членов семьи «Короля Русской Водки» Петра Смирнова.
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