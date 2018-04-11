Современные художники — продолжатели традиций реализма

Работы большого формата привлекают внимание. Небольшой зал, в котором экспонируются два полотна, создают некую камерность, сближают зрителя с образами и помогают при просмотре. Это сюжетные картины, выполненные в технике масляной живописи. Современные художники обращаются к тематике Великой отечественной войны. Картина происходящего боя с символическим названием «Русское поле» и тоже большая по формату работа, на которой изображён обелиск, павшим в боях. Яркие и огненные вспышки взрыва боя в поле, зелень природы, цветы и фигуры наших бойцов переходят в серые краски памяти погибшим воинам на соседнем полотне. Большой формат в картинах придаёт этой теме монументальность и значимость. Фото: shkolaakvareli.ru Работа в жанре городского пейзажа представлена современным сюжетом, современными образами. Рабочие в оранжевых жилетах вешают флаг на стену московского дома. Можно легко угадать классическое построение композиции с помощью треугольника. Динамика в композиции звучит в унисон современному темпу живописи.

В одном из залов можно увидеть серию натюрмортов. Мастера данного жанра сумели уловить в предметах обихода особенности национального колорита. Сочные, яркие цвета переносят зрителей в мир русской деревни с ее горячим самоваром, плетеными корзинками и только что собранным урожаем или пойманной рыбой. Чувствуется дух русского особого характера, его самобытность.

Помимо городского пейзажа, художники двадцать первого века вдохновляются и богатством природного мира. Лирический пейзаж, уголки нетронутой человеком природы волнуют душу, вызывают в памяти картинки беззаботного детства, навевают воспоминания о личном, сокровенном. Осенние пейзажи, одиноко спрятавшийся храм среди парка, ловля рыбы на замёрзшем пруду среди зимних просторов. Белые, чистые краски подчёркивают приятный колорит русской провинции.

На выставке «Притяжение реализма» значительное место отведено графике. Фото: shkolaakvareli.ru Работы выполнены фломастером в современной, общедоступной и востребованной технике. Представлены почти все виды существующих ныне техник. Так, любопытны работы, выполненные в технике офорта ‒ иллюстрации к литературным произведениям мировой классики. Рядом ‒ работы, стилизованные под лубок. Интересное сравнение, на которое сразу обращаешь внимание. Офорт выполнен по классической технологии, разработанной несколько веков назад и существующей и поныне, а лубок с помощью цифрового офсета. Фото: shkolaakvareli.ru В залах размещены и небольшие скульптуры, авторы которых использовали смешанную технику: бронзу и гранит, бронзу и дерево, бронзу и латунь. В жанре фантастического реализма создана скульптура инопланетянина, выполненная из мрамора. Современные художники используют и тонированный гипс. Этот материал известен на протяжении всей истории изобразительного искусства, но на выставке он ему добавили новое звучание. Интересным представляется обращение к знаковым фигурам русской культуры: Достоевский, Державин и новый взгляд на Пушкина в скульптуре Ивана Балашова. Горнолыжный фристайл — новая тема в современной скульптуре, отображающая спортивный динамизм, актуальное направление в данном жанре. Фото: shkolaakvareli.ru Современным художникам бывает сложно замедлить темп жизни, найти самое главное в потоке информации. Эпохи сменяют друг друга, многое теряется навсегда, уходит в прошлое, однако параллельно зарождается новая живая мысль, и реализм как метод продолжает жить и воплощаться в современных работах художников, скульпторов и графиков.