В Перми открылась «Пермь-3»

В 90-х в России начался бум видеоигр. Популярностью тогда пользовались антологии игр для Dendi и Sega, вмещавшие иногда по сотне творений на одном картридже и зачастую объединенные какой-то общей темой. Такую попытку создания антологии предпринял музей современного искусства PERMM. Новая выставка (12+) — сборка работ пермского актуального искусства с конца 70-х и до наших дней. Название «Пермь-3» вполне фривольно укладывается в видеоигровую систему координат. Так мог бы называться современный survival horror. Кстати, на выставку мы попали за несколько часов до ее официального открытия — главное в нашем большом фоторепортаже.

Музей PERMM крайне обстоятельно подошел к новой выставке. Она готовилась не один год, а до нее в музее сделали полноценное исследование, которое должно было дать ответ на вопрос, начался ли пермский постмодернизм с приездом Марата Гельмана и его «Русского бедного» или же он стартовал еще в советский период. Исследование еще не закончено, но почти сорок интервью с художниками, кураторами, менеджерами и просто людьми из тусовки (объемы некоторых бесед достигают 30 страниц размера A4!) позволили определить основные имена и фамилии. Именно их работы представлены на выставке. И их ровно пятнадцать.

Большая часть объектов, кстати, уже из 21 века. Но не все. Так, встречает посетителей «Замок» Вячеслава Смирнова родом («Замок», а не художник) из 1975 года. В последние годы он использовался в качестве столика, но был успешно реанимирован. Резонируют на фоне «Замка» уже современные работы Смирнова — «Хакеры» из нашего настоящего.

Работы Смирнова из прошлого века

И уже современный пример

В пару к Смирнову идет еще одна культовая пермская фигура — Виктор Хан, он же Мацумаро.

— В конце 70-х Мацумаро и Смирнов входили в молодежную секцию Союза художников. Она включала кандидатов в члены Союза и тех, кому не было 35 лет. Эта парочка отправилась в Кунгур выполнять большой заказ художественного фонда — создавать керамические объекты, — рассказывает куратор выставки Анна Суворова . — Объекты они делали на базе Кунгурского художественного промышленного училища. Днем они работали, а вечерами общались со студентами и рассказывали им, что где-то есть Сальвадор Дали, Пикассо, искусство Прибалтики и так далее. Слух о том, что молодые художники рассказывают о чуждом нам искусстве, быстро дошел до кабинетов власти. В итоге им сказано покинуть Кунгур за 24 часа. Ни о каком Союзе художников после такого они уже мечтать не могли.

Музей приводит стенограмму обвинительных процессов, из реплик участников которых следует, что от Дали и до фашизма недалеко.

Работа Мацумаро

Сергей Тетерин — один из первых мастеров пермского видеоарта. Здесь и «Киберпушкин», и архивное видео с его известного перформанса у ЦУМа . К четко обозначенному времени художник собрал всех желающих на остановке рядом с универмагом, и в течение 15 минут толпа пермяков бурными аплодисментами встречала каждый троллейбус маршрута № 7 и людей, из него выходящих.

Еще в нулевых Тетерин создал бота, позволяющего общаться с Энди Уорхолом . Желающему войти в спиритический сеанс достаточно было лишь отправить смску на нужный номер. Тогда бот начинал отвечать на каждое сообщение цитатой из «Философии Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)».

Пример реального диалога с нереальным Энди Уорхолом

Персонажи Сергея Стаканова похожи то ли на персонажей «Мистера Пиклза» или «Коня БоДжека», то ли на сюрреалистичных героев комиксов. К слову, если работы Стаканова вам не нравятся, достаточно лишь повернуть голову налево: там видеозапись акции «Факел» — на ней картины художника в прямом смысле этого слова горят синим пламенем.

Зооморфные

И антропоморфные персонажи Стаканова

Героиня Елены Слобцевой не может избавиться от ежовых рукавиц, которыми скованы ее руки. Или она вся. На самом деле это манто из металлических губок для мытья посуды. Оно и другие объекты Слобцевой призваны бороться со стереотипами. И у них это получается.

В ежовых рукавицах

И не только рукавицах

Из той же серии работ

Выставка занимает два этажа. Поднимаясь на второй, не забудьте посмотреть на потолок — только осторожно, не запнитесь, задумавшись о российской подъездной романтике.

Романтика

Фотографии Ивана Лукиных… Точнее, не так. Рисунки Ивана Лукиных гиперреалистичны. На каждом из них изображен вид из его окна. Можете попытаться угадать, где он живет, но мы — на всякий случай — называть район его дислокации не будем.

А из нашего окна

А эти фото Лукиных мы могли бы использовать в качестве иллюстраций в криминальном разделе нашего сайта или в статьях о социальной проблематике. На самом деле нет — это опять картины.

Традиционный пермский пейзаж

Художественное объединение «Общество детей капитана Лебядкина» привезло своего доисторического таракана. Ему уже восемь лет — настоящие столько не живут.

Эту работу одекаловцев можно воспроизвести собственноручно

Не могла выставка обойтись и без дуэта Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной , автора пасхального яйцеглаза Александра Жунева и новой стрит-арт звезды Алексея Sad Face Илькаева.

— Есенин — первая нелегальная и большая работа. Благодаря ей я познакомился со своей женой. В прошлом году ее разрушили, но я сделал ее имитацию из березовых досочек. А вообще, вы сами видите, стрит-арт живет фотографией, поэтому неудивительно, что вокруг нас одни фото, — рассудительно заметил Жунев, чья «Яйцерезка» на набережной не продержалась и суток.

Фото известных работ Жунева

И он сам Выставка «Пермь-3» открылась 11 апреля и будет открыта для посетителей до 20 мая. Но неугомонная команда PERMM готовит к открытию еще одну выставку. Подробнее о ней вы узнаете уже на следующей неделе.

Немного о памятниках

Работы Алекса Этевута

Простота

