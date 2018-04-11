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Выставка мотоциклов открылась в торговом центре на Ленинградке
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Выставка мотоциклов открылась в торговом центре на Ленинградке 

Управа района Войковский 49 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В торгово-развлекательном центре на Ленинградском шоссе с 6 апреля по 6 мая проходит выставка мотоциклов. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.
Как уточняют организаторы, в рамках выставки представлено около полусотни самых разных культовых экспонатов: спортивные Ducati, Kawasaki и BMW, а также военные, служебные и другие мотоциклы.
Кроме того, 14, 21 и 28 апреля в центральном атриуме торгового центра пройдет выступление кавер-группы «Панды Нью-Йорка». Начало выступлений в 17.30.
Адрес: Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 4 (ТЦ «Метрополис»). (ео)
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