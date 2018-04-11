Выставка мотоциклов открылась в торговом центре на Ленинградке

В торгово-развлекательном центре на Ленинградском шоссе с 6 апреля по 6 мая проходит выставка мотоциклов. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

Как уточняют организаторы, в рамках выставки представлено около полусотни самых разных культовых экспонатов: спортивные Ducati, Kawasaki и BMW, а также военные, служебные и другие мотоциклы.

Кроме того, 14, 21 и 28 апреля в центральном атриуме торгового центра пройдет выступление кавер-группы «Панды Нью-Йорка». Начало выступлений в 17.30.

Адрес: Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 4 (ТЦ «Метрополис»). (ео)