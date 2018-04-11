Традиционную апрельскую выставку откроют в центре культуры и творчества «Нега» на Дмитровке

В центре культуры и творчества «Нега» на Дмитровском шоссе пройдет ежегодная выставка «Апрельская разноголосица». Свои работы представят художники, обучающиеся в студии «Арт-Нега». В настоящее время идет отбор картин. Об этом рассказал один из организаторов выставки Юрий Мареев.

— Каждый участник проекта «Арт-Нега» сможет представить от четырех до шести работ, выполненных в реалистическом стиле. Приносить работы можно до 16 апреля, — поделился Мареев.

Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону: 8 (499) 976-58-95. (мю)