10 лучших подарков для настоящих петербуржцев

Вместе с сервисом «Юла» мы составили подборку необычных подарков, которые понравятся петербуржцам: альбом XIX века, старинный портсигар с Петропавловской крепостью и раритетный флаг «Зенита»

Рояль Мюльбах 1914 года

Инструмент был создан на петербургской фортепианной фабрике при императорском дворе. В 1914 году предприятие выпустило всего четыре инструмента. Портсигар с Петропавловской крепостью 1960-х Мяч «Зенит» с автографами футболистов Книга «Русское зодчество» 1911 года

Альбом с фотографиями XIX века

Картины художника, родившегося в Ленинграде в 1931 году, находятся в Русском музее, всероссийском музее им. Пушкина, Летнем дворце Петра I и других музеях и частных собраниях России и Европы.

Печатная машинка Underwood c буквой ять Бронзовая скульптура «Гладиатор»

Флаг «Зенита» 1960-х Автографы отряда первых советских космонавтов