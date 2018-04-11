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10 лучших подарков для настоящих петербуржцев
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10 лучших подарков для настоящих петербуржцев 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Вместе с сервисом «Юла» мы составили подборку необычных подарков, которые понравятся петербуржцам: альбом XIX века, старинный портсигар с Петропавловской крепостью и раритетный флаг «Зенита».
Рояль Мюльбах 1914 года
Инструмент был создан на петербургской фортепианной фабрике при императорском дворе. В 1914 году предприятие выпустило всего четыре инструмента. Портсигар с Петропавловской крепостью 1960-х Мяч «Зенит» с автографами футболистов Книга «Русское зодчество» 1911 года
Альбом с фотографиями XIX века
Морской пейзаж Владимира Прошкина
Картины художника, родившегося в Ленинграде в 1931 году, находятся в Русском музее, всероссийском музее им. Пушкина, Летнем дворце Петра I и других музеях и частных собраниях России и Европы.
Печатная машинка Underwood c буквой ять  Бронзовая скульптура «Гладиатор»
Флаг «Зенита» 1960-х  Автографы отряда первых советских космонавтов
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