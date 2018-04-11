О Романовых — росчерком пера и с нижайшими подношениями

Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки подготовил к двухсотлетнему юбилею императора Александра II выставку, которая доставит много радости любителям отечественной истории. Экспозиция, получившая название «Наследие Дома Романовых в рукописях», представляет беспрецедентное количество посвященных императорской фамилии исторических документов и артефактов, собранных в одном месте.

От грамоты первого царя Михаила Федоровича до предметов-свидетелей драматичной судьбы последнего из Романовых, Николая II — все триста с лишним лет царственной семьи проходят перед глазами посетителей выставки. «Каждодневные» автографы дополнены документами, приуроченными к тому или иному торжеству. Общую картину дополняют объекты живописного и декоративно-прикладного искусства.

Экспонаты, имеющие наибольшую историческую ценность, — далеко не всегда самые бросающиеся в глаза. Гордость устроителей выставки — жалованная грамота Михаила Федоровича думному дворянину Кузьме Федоровичу Минину , относящаяся к 1615 году. Царь отблагодарил его за помощь в борьбе против «польских и литовских людей» селом Богородицким Нижегородского уезда.

Еще одна жалованная грамота, представленная в экспозиции, относится уже к золотому веку Екатерины Великой. Самодержица удостоверяет этим документом предоставление дворянского титула «семилетнему Александру Данилову сыну Оспенному» — от него был взят материал для привития Екатерины от оспы. Грамота, по обычаю той поры, сопровождалась внушительной печатью с декоративными кистями, которая занимает добрую половину витрины.

Осматривая выставку, не устаешь изумляться искусству каллиграфии в официальных документах. Впрочем, правда жизни соблюдена: перед взором предстают и записки, распоряжения с большим количеством правок и зачеркиваний, что придает увиденному дух определенной интимности.

Можно абсолютно изумленно лицезреть четкое, графичное письмо Петра киевскому губернатору князю Дмитрию Голицыну с извещением о взятии Риги в ходе Северной войны. А вот грамота, подписанная будущим императором, в которой он сообщает малороссийскому народу и Запорожскому войску об измене гетмана Мазепы, выглядит вовсе не так опрятно. Оно и понятно: бумага писана в «обозе при Десне» 28 октября 1708 года.

Совсем другое впечатление оставляют красочные, помпезные, требовавшие огромного мастерства на фоне несовершенных технологий XVII — XIX веков, подношения царственным особам по особым случаям. Безграничная пышность двора Екатерины II требовала от подчиненных новых и оригинальных методов вещественной коммуникации с императрицей. Скорее всего, государыню позабавила карта Тамбовской, Тульской и Рязанской губерний, выполненная в виде веера с позолоченным костяным основанием и преподнесенная в 1789 году.

В виде роскошной альбомной гравюры был создан подносной экземпляр родословной Российской императорской фамилии — это был новогодний подарок 1801 года Павлу I от Департамента Уделов. Увы, спустя несколько месяцев бедный Павел был убит заговорщиками.

А последовавшую коронацию Александра I отметили живописным произведением на фарфоре Фердинанда де Мейса. Аллегорический рисунок получил название «Благословение на престол императора Александра I» и представлял Петра I и Екатерину II в виде античных небожителей.

Пожалуй, самым ярким и внушительным экспонатом выставки мы обязаны еврейской общине, которая всеми силами завоевывала благорасположение правящего императора, пытаясь прорваться в столицы и высшие деловые круги Российской империи. К коронации Александра II, проходившей 26 августа 1856 года, в старейшей ювелирной фирме России — Доме Сазиковых, являвшейся поставщиком высочайшего двора с 1837 года, была заказана ювелирная обложка торжественного адреса «от еврейских подданных». Атрибуты высшей имперской власти причудливо сочетались на ней с драгоценной надписью на идиш. Впрочем, это всё не помогло. Зато мы получили красноречивый исторический артефакт.

Выставка в РНБ будет работать до конца мая. Записаться на экскурсию можно на сайте, а читатели могут посмотреть на экспозицию в часы работы библиотеки, предъявив читательский билет.

интернет-журнал «Интересант»