Печать Александра Невского и вооружения его эпохи представили на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. / ТАСС /. Предметы вооружения и исторические документы, связанные с эпохой прославленного русского полководца и государственного деятеля Александра Невского , представили на выставке, открывшейся в среду в Комендантском доме Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

"На выставке представлены около 100 экспонатов из нашего музея — Новгородского музея-заповедника, и они дополнены предметами Государственного музея истории Санкт-Петербурга", — рассказала ТАСС куратор выставки, заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Олеся Рудь.

Среди наиболее ценных объектов выставки, которая продлится до 3 июня, куратор назвала печать Александра Невского. «Она относится к личным предметам, которые князь держал в руках. Печать, по сути, является подписью Александра Невского», — пояснила она.

В числе других экспонатов, представленных публике, — боевые топоры, мечи, булавы, кистени, наконечники копий и стрел, а также кольчуги эпохи Александра Ярославовича. Частью выставки стали копии миниатюр Лицевого летописного свода XVI столетия, рассказывающие о защите псковских и новгородских земель от шведов и рыцарей Ливонского ордена, а также карты и схемы сражений. При этом художественным дополнением экспозиции служит знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», созданный в 1938 году, а также одно из изданий сценария и фотографии со съемок киноленты.

Особого внимания, по мнению организаторов, заслуживают ранние письменные источники — святцы и служебные минеи XVII — XVIII веков, рассказывающие о распространении культа Святого Александра Невского как одного из наиболее почитаемых святых. Посетители смогут увидеть его изображения в монашеском облачении, в великокняжеском одеянии, в образе воина-всадника.

Знаки Ордена святого Александра Невского, учрежденного императрицей Екатериной I и являвшегося одной из высших наград Российской империи на протяжении почти двух веков — с 1725 по 1917 год, запечатлены на выставленных в Петропавловкой крепости живописных портретах кавалеров ордена и на предметах сервиза XVIII века. Экспонируется и знак Ордена Александра Невского, учрежденный во время Великой Отечественной войны в 1942 году для награждения за боевые заслуги командного состава Красной Армии.

Об Александре Невском

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал много военных побед, а также прославился как политик и дипломат.

Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. К этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся искренней глубокой верой и добрыми делами, а также православные правители, сумевшие в своем государственном служении остаться верными Христу. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде.

В 1724 году по приказу Петра I мощи князя Александра Невского были перенесены из Рождественского монастыря во Владимире в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.