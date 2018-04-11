Кисть и LEGO вместо шашки: донской казак создаёт уникальные картины в стиле поп-арт

Фан-зона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону будет частично декорирована картинами Максима Ильинова. По словам художника, он работает в стиле «казачий поп-арт» и считает, что его творчество помогает вернуть повседневным вещам их утерянный смысл.