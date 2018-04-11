Ещё
Кисть и LEGO вместо шашки: донской казак создаёт уникальные картины в стиле поп-арт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кисть и LEGO вместо шашки: донской казак создаёт уникальные картины в стиле поп-арт 

RT на русском 1 час назад
Фан-зона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону будет частично декорирована картинами Максима Ильинова. По словам художника, он работает в стиле «казачий поп-арт» и считает, что его творчество помогает вернуть повседневным вещам их утерянный смысл.
RT на русском: последние новости
В преддверии ПМЭФ состоится благотворительный вечер в поддержку Музея Фаберже В Москве появится новый музей современного искусства В Москве пройдёт креативный фестиваль Telling Stories Fest
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром116
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Известные советские актеры, не пережившие 90-е4
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»10
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение