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Кисть и LEGO вместо шашки: донской казак создаёт уникальные картины в стиле поп-арт
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Кисть и LEGO вместо шашки: донской казак создаёт уникальные картины в стиле поп-арт
RT на русском
1 час назад
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Фан-зона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону будет частично декорирована картинами Максима Ильинова. По словам художника, он работает в стиле «казачий поп-арт» и считает, что его творчество помогает вернуть повседневным вещам их утерянный смысл.
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