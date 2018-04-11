Как иллюстратор из Сыктывкара ворвался в мир глянца и добился успеха

Живые и нетривиальные, но в то же время реалистичные — работы отечественного иллюстратора Виктора Миллера-Гауса уже давно ходят по сети и украшают страницы глянцевых журналов. Это отличные примеры качественной коммерческой иллюстрации, которые никого не оставят равнодушным. А от стилизованных портретов знаменитостей просто глаз не оторвать.

Источник: Behance

Графический художник Виктор Миллер-Гауса (Viktor Miller Gausa) живет и работает в Санкт-Петербурге, куда приехал из Сыктывкара. Когда-то вместо профессии учителя истории он предпочел заняться рисованием. Сегодня у него за плечами художественная школа, училище искусств, университет и успешный старт карьеры в сфере иллюстрации.

В 2010 году Виктор получил диплом факультета искусств СыктГУ по специальности «дизайн среды», после чего отправился покорять Северную столицу.

В сферу коммерческой иллюстрации Виктор Гауса попал тогда же, в 2010 году, и за прошедшие годы успел поработать на многие ведущие российские издания, включая GQ Russia , «Сноб», Imperial и Sobaka.ru. Также в портфолио иллюстратора есть работы для других известных изданий.

Его стилизованные портреты и графика пользуются большой популярностью. Помимо России, иллюстрации Виктора Гауса попали в Англию, Францию и Японию.

Часто иллюстратор черпает вдохновение в кино и массовой культуре.

Однажды Виктор создал для русского уличного лейбла серию портретов рэп-звезд, среди которых были Notorious BIG, Eminem и другие. Исполнитель Ice Cube так впечатлился своим портретом, что сразу же опубликовал его во всех своих соцсетях.

Также Виктор реализовал специальный проект для московского метро совместно с центром по защите амурских тигров.

18 работ иллюстратора украсили вагоны московского метро.

Виктор много работает с цифрой, но все же предпочитает рисовать старым добрым «аналоговым» способом.

Самой большой популярностью в сети пользуется его серия портретов знаменитостей.

Виктора искренне раздражает, когда кто-то называет свои работы «артами». По его мнению, в русском языке есть много прекрасных слов: «рисунки», «иллюстрации».

А что вы думаете про творчество Виктора?