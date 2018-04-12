В Москве пройдет вечер памяти Андрея Тарковского

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Вечер памяти режиссера Андрея Тарковского , которому 4 апреля 2018 года исполнилось бы 86 лет, пройдет в четверг в центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Там отметили, что имя Тарковского «навсегда связано с музеем, расположенным в стенах древнего Спасо-Андроникова монастыря». «Здесь трудился, провел свои последние годы жизни и был похоронен великий русский художник Андрей Рублев . Здесь же проходила и часть съемок одноименного фильма Андрея Тарковского, ставшего фильмом-откровением отечественного кинематографа», — пояснили в пресс-службе.

Вечер откроется выступлением московского ансамбля духовной музыки «Благовест» под руководством Галины Кольцовой. Гостям покажут уникальный фресковый иконостас, спасенный в советские годы из Благовещенской церкви города Юрьевца (Ивановская область). «Именно в Юрьевце в 1941-1943 годах Андрей Тарковский вместе с матерью жил в эвакуации. Здесь же находится музей, хранящий архив семьи», — уточнили в музее.