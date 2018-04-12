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В Москве пройдет вечер памяти Андрея Тарковского
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В Москве пройдет вечер памяти Андрея Тарковского 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вечер памяти режиссера Андрея Тарковского, которому 4 апреля 2018 года исполнилось бы 86 лет, пройдет в четверг в центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Там отметили, что имя Тарковского «навсегда связано с музеем, расположенным в стенах древнего Спасо-Андроникова монастыря». «Здесь трудился, провел свои последние годы жизни и был похоронен великий русский художник Андрей Рублев. Здесь же проходила и часть съемок одноименного фильма Андрея Тарковского, ставшего фильмом-откровением отечественного кинематографа», — пояснили в пресс-службе.
Вечер откроется выступлением московского ансамбля духовной музыки «Благовест» под руководством Галины Кольцовой. Гостям покажут уникальный фресковый иконостас, спасенный в советские годы из Благовещенской церкви города Юрьевца (Ивановская область). «Именно в Юрьевце в 1941-1943 годах Андрей Тарковский вместе с матерью жил в эвакуации. Здесь же находится музей, хранящий архив семьи», — уточнили в музее.
Также гостям вечера представят кадры документальной хроники о жизни режиссера, воспоминания очевидцев о съемках «Андрея Рублева» и комментарии киноведа Арсения и Андрея Тарковских Виктора Филимонова. В рамках программы выступит сестра режиссера Марина Тарковская, президент кинофестиваля «Золотой Витязь» Николай Бурляев и народный артист РФ Юрий Назаров.
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