Во Владивостоке открылся центр современной культуры «Хлебозавод»

Он работает формате нового образования и интеллектуального досуга.

Центр современной культуры «Хлебозавод» (ул. Семеновская, 9) начал свою работу во Владивостоке с открытия выставочного проекта «Открытие, открытие». После кропотливой работы, которая заняла около года, в краевом центре Приморья появилось место, которое, по словам его кураторов, позволит собрать в одном месте людей, которые интересуются собственным развитием и наукой.

Первым проектом в «Хлебозаводе» стала выставка с говорящим названием «Открытие, открытие». В своих произведениях современные художники, работающие в области science art, предложили различные интерпретации процесса производства знания о мире, в котором мы живем. Выставка продлится до 10 августа 2018 года, вход для зрителей свободный.

Среди участников выставки — арт-группа «Куда бегут собаки»,:vtol:, Никита Жуковский, Регина де Мигель (Испания/Германия), дуэт Shinseungback Kimyonghun (Республика Корея), дуэт Мариано Сардон и Мариано Сигман (Аргентина), Саша Спацаль (Словения) и другие. Все эти художники используют в своей деятельности самые передовые научные достижения и сотрудничают с современными учеными и исследователями из самых разных областей знания.

По словам продюсера выставки и главного куратора центра Ольги Бурасовой, над проектом центра современной культуры «Хлебозавод» она с коллегами работала около года, по ходу его пришлось несколько раз переделывать. Сегодня центр видится как коммуникатор между художником, зрителем и наукой. Большим успехом стало привлечение крупного инвестора — компании «Владхлеб».

Генеральный директор «Владхлеба» Дмитрий Шинкаренко отметил, что центр современной культуры расположен в историческом здании 1918 года постройки. Раньше здесь находились пекарни, а сегодня производится интеллектуальный продукт, подчеркнул бизнесмен. Помимо выставочного зала, в «Хлебозаводе» работают лекторий, книжный магазин и лаборатория. Кроме выставок, в центре будут проходить различные мероприятия, встречи, мастер-классы с использованием лабораторного оборудования и реагентов. «Всё в формате нового образования и интеллектуального досуга», — сказал Шинкаренко. По его словам, «Хлебозавод» позволит собрать в одном месте людей, которые интересуются собственным развитием и наукой.

Кураторы планируют начать работу центра с технологического искусства, в дальнейшем планы будут корректироваться в зависимости от актуальных тем.

Центр современной культуры «Хлебозавод» — это мультидисциплинарное пространство, развивающее концепцию непрерывного обучения. Выставочная программа центра ориентируется на художественное направление science art («сайенс-арт»). Одна из важных частей центра — научный лекторий, предназначенный для выступлений, дискуссий и «круглых столов» с экспертами. По выходным здесь планируется проводить игровые программы для детей, кинопоказы и необычные форматы встреч. В лаборатории будут проходить мастер-классы и практические занятия для всех возрастов. На полках книжного магазина будет представлено более 500 изданий в жанре научно-популярной литературы, в том числе и на английском языке.

Подробнее о выставке «Открытие, открытие»

«Как мы познаем окружающий мир, все разнообразие которого открывается нам лишь эпизодически? Каким образом мы мыслим то, что неподвластно нашему чувственному опыту? Как научное знание и технологии меняют нашу картину мира? Почему мы доверяем объяснению того, как устроена реальность вокруг нас, зачастую не всегда понимая суть научных теорий?» — эти и другие вопросы ставят перед зрителем художники.

Данный выставочный проект — попытка осмыслить символическую природу научного знания, позволяющая открыть многообразие мира, который не доступен чувственному опыту: от уровня микроорганизмов до сферы, где неприменимы законы классической механики.

Используя метафору «потустороннего», мы наделяем статусом ускользающей реальности то измерение позитивной науки, первичный доступ к которому осуществим лишь через умозрительные практики. На передний план выходит сам процесс познания, под которым понимается производство свидетельств о взаимодействии между многообразием вещей, из которых состоит этот мир.

В рамках параллельной программы выставки пройдут мастер-классы, лекции, выступления художников, ученых и популяризаторов науки, а также циклы кинопоказов документального кино.

Куратор выставки — Андрей Василенко , научный сотрудник Музея имени В. К. Арсеньева, критик, киновед, отборщик программ кинофестиваля «Меридианы Тихого», автор проектов в области современного визуального искусства и кино.

В частности, 12 апреля в 16:00 состоится встреча с участниками творческого объединения «Куда Бегут Собаки» (Екатеринбург). Модератор встречи — куратор выставки «Открытие, Открытие» Андрей Василенко. 13 апреля в 18:00 художники проведут мастер-класс по созданию «естердея консервированного». Участники смогут с помощью технологических средств законсервировать вчерашний день и унести его с собой в стеклянной банке.

Вход свободный на оба мероприятия. «Хлебозавод» открыт каждый день с 10:00 до 20:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 в выходные и праздничные дни.

КУДА БЕГУТ СОБАКИ: встреча и мастер-класс — 12 апреля в 16:00 состоится встреча с участниками творческого объединения «Куда Бегут Собаки» (Екатеринбург) Модератор встречи — куратор выставки «Открытие, Открытие» Андрей Василенко. — 13 апреля в 18:00 художники проведут мастер-класс по созданию «естердея консервированного». Участники смогут с помощью технологических средств законсервировать вчерашний день и унести его с собой в стеклянной банке. Вход свободный на оба мероприятия. #хлебозаводлекции #wheredogsrun

Публикация от hlebozavod.art (@hlebozavod.art)

10 Апр 2018 в 7:42 PDT [See image gallery at prim.news]