Ещё
Выходные 14-15 апреля в Дарвиновском музее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выходные 14-15 апреля в Дарвиновском музее 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
14 и 15 апреля в Дарвиновском музее будет много интересного. В субботу (14.04) в 13:00 и в 15:00 пройдет обзорное занятие «Такой разнообразный микромир» (6+). А в воскресенье (15.04) в 13:00, в 14:30 и в 16:00 можно будет разглядеть «Растения под микроскопом» (6+).
В течение дня в музее пройдут и другие мероприятия.
Свето-видео— музыкальная экспозиция «Живая планета». Сеанс: 16:00 Интерактивные комплексы «Познай себя — познай мир» и «Пройди путем эволюции» Фильм «Морские динозавры» в 3D. Продолжительность 45 минут. Сеансы: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00* Полнокупольные шоу-программы в планетарии: «Как Месяц к Солнцу в гости ходил», «Астрономия для детей», «Возвращение на Луну навсегда», «Два стёклышка». Сеансы каждые полчаса с 11:00 до 17:00
Ezhikezhik.ru: последние новости
Выставка «Лучшие фотографии России» Дни открытых дверей в PtitCREF на Арбате Вечеринка Unicorn party в клубе Ribambelle
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром125
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»12
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову15
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение