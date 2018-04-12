Выходные 14-15 апреля в Дарвиновском музее

14 и 15 апреля в Дарвиновском музее будет много интересного. В субботу (14.04) в 13:00 и в 15:00 пройдет обзорное занятие «Такой разнообразный микромир» (6+). А в воскресенье (15.04) в 13:00, в 14:30 и в 16:00 можно будет разглядеть «Растения под микроскопом» (6+).

В течение дня в музее пройдут и другие мероприятия.

Свето-видео— музыкальная экспозиция «Живая планета». Сеанс: 16:00 Интерактивные комплексы «Познай себя — познай мир» и «Пройди путем эволюции» Фильм «Морские динозавры» в 3D. Продолжительность 45 минут. Сеансы: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00* Полнокупольные шоу-программы в планетарии: «Как Месяц к Солнцу в гости ходил», «Астрономия для детей», «Возвращение на Луну навсегда», «Два стёклышка». Сеансы каждые полчаса с 11:00 до 17:00