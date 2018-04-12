Интернет-мошенники осваивают хабаровское музейное пространство

Инцидент с мошенничеством в социальных сетях был зафиксирован в краевом центре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на специалистов Дальневосточного художественного музея.

— Жулики пытались от имени организаторов выманить предоплату за билеты на выставки, лекции и занятия в ДВХМ, — рассказала специалист Дальневосточного художественного музея по связям с общественностью Анастасия Бащенко.

По ее словам за пять лет практики информирования хабаровчан о мероприятиях музея в социальных сетях подобное происшествие происходит впервые.

— Фальшивое приглашение на экскурсию обнаружили бдительные пользователи социальной сети «ВКонтакте». Мошенники использовали подготовленную нами мотивирующую информацию, при этом завысили реальную стоимость в шесть раз, — продолжает Анастасия Бащенко.

Информации о людях, попавшихся на уловки мошенников, пока не поступало.

— Хочется предупредить хабаровчан, что музей не работает с электронными переводами денежных средств, входные билеты можно приобрести исключительно в кассе организации.