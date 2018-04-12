В Сянгане открылась выставка электроники Global Sources Electronics

Сянган, 11 апреля / Синьхуа / — Выставка электроники Global Sources Electronics открылась сегодня в экспоцентре AsiaWorld Expo САР Сянган. Экспозиция разделена на две подвыставки — потребительской и мобильной электроники.

На более чем 6600 стендах представлены новейшие технологии и продукты в области электроники.

Сянган, 11 апреля /Синьхуа/ — Выставка электроники Global Sources Electronics открылась сегодня в экспоцентре AsiaWorld Expo САР Сянган. Экспозиция разделена на две подвыставки — потребительской и мобильной электроники.

На более чем 6600 стендах представлены новейшие технологии и продукты в области электроники.

Сянган, 11 апреля /Синьхуа/ — Выставка электроники Global Sources Electronics открылась сегодня в экспоцентре AsiaWorld Expo САР Сянган. Экспозиция разделена на две подвыставки — потребительской и мобильной электроники.

На более чем 6600 стендах представлены новейшие технологии и продукты в области электроники.