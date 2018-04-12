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В Сянгане открылась выставка электроники Global Sources Electronics
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В Сянгане открылась выставка электроники Global Sources Electronics 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянган, 11 апреля /Синьхуа/ — Выставка электроники Global Sources Electronics открылась сегодня в экспоцентре AsiaWorld Expo САР Сянган. Экспозиция разделена на две подвыставки — потребительской и мобильной электроники.
На более чем 6600 стендах представлены новейшие технологии и продукты в области электроники.
Сянган, 11 апреля /Синьхуа/ — Выставка электроники Global Sources Electronics открылась сегодня в экспоцентре AsiaWorld Expo САР Сянган. Экспозиция разделена на две подвыставки — потребительской и мобильной электроники.
На более чем 6600 стендах представлены новейшие технологии и продукты в области электроники.
Сянган, 11 апреля /Синьхуа/ — Выставка электроники Global Sources Electronics открылась сегодня в экспоцентре AsiaWorld Expo САР Сянган. Экспозиция разделена на две подвыставки — потребительской и мобильной электроники.
На более чем 6600 стендах представлены новейшие технологии и продукты в области электроники.
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