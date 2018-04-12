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Работу Джеффа Кунса разбили в Амстердаме
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Работу Джеффа Кунса разбили в Амстердаме 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Произведение Джеффа Кунса из серии Gazing Ball Paintings было разбито вдребезги после того как его коснулся посетитель на выставке, которая проходила в Новой церкви в Амстердаме. Синяя зеркальная сфера крепилась к копии картины «Мадонна с младенцем и четырьмя святыми» Пьетро Перуджино. По замыслу Кунса, она должна была переносить смотрящегося в нее зрителя в пространство картины. Чтобы создать эту работу, художник тщательно проанализировал цвет, который использует Перуджино, и воспроизвел его в своем произведении. Картина с шаром была центральным произведением трехмесячной выставки. Посетителя, разбившего работу, обнаружить не удалось. Сейчас церковь совместно со студией Кунса оценивает ущерб, который составляет примерно $60 тыс. Кунс работает над серией Gazing Ball с 2014 года. Ранее он размещал зеркальные сферы в глазах гипсовых скульптур.
Источник: Hyperallergic
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