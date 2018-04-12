Марина Лошак останется директором ГМИИ еще на пять лет

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский продлил на пятилетний срок контракты с директором ГМИИ им. А. С. Пушкина Мариной Лошак и директором Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизаветой Лихачевой . Марина Лошак была назначена директором ГМИИ в июле 2013 года, с тех пор музей показал множество примечательных выставок, собиравших очереди, в их числе недавние « Густав Климт Эгон Шиле . Рисунки из музея Альбертина (Вена)», «Река Конго. Произведения искусства Центральной Африки. Из собрания музея Бранли (Париж)» в Галерее стран Европы и Америки XIX–XX веков, «Рафаэль: поэзия образа», «Караваджо и последователи» в главном здании и многие другие (. В выставочной политике Марина Лошак уделяет существенное внимание современному искусству: так, сенсационной стала прошедшая в 2017 году выставка Цай Гоцяна «Октябрь». Посещаемость музея в 2017 году составила 1,2 млн человек — по словам Лошак, «это максимум, который может принять музей». Сейчас ГМИИ им. А. С. Пушкина ведется реконструкция, которая должна быть завершена в 2023 году.

Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева также в настоящий момент переживает реконструкцию, планируется строительство депозитария, тем не менее в 2018 году, как сообщила Елизавета Лихачева на презентации концепции развития музея, музей планирует принять 50 тыс. посетителей.