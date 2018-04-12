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Ли Аньди — художник-дизайнер из провинции Цзилинь, интересующаяся культурой шаманизма
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Ли Аньди — художник-дизайнер из провинции Цзилинь, интересующаяся культурой шаманизма 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чанчунь, 11 апреля /Синьхуа/ — Уроженка городского уезда Юйшу провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ Ли Аньди еще в детстве приобщилась к изобразительному искусству под влиянием своего деда — мастера народной живописи.
В 2006 году она окончила Цзилиньский сельскохозяйственный университет, получив специальность художника-дизайнера народных промыслов.
В 2015 году Ли Аньди основала мастерскую и начала изучать культуру шаманизма, создавая связанные с этой тематикой произведения искусства.
В марте 2018 года в торговом переулке Башуин Чанчуня открылся собственный магазинчик Ли Аньди, в котором продаются уникальные предметы одежды, украшения и изделия ручной работы с мотивами шаманской культуры.
Ли Аньди надеется, что благодаря ее работам как можно больше людей заинтересуются культурой шаманизма и не дадут ей исчезнуть.
Чанчунь, 11 апреля /Синьхуа/ — Уроженка городского уезда Юйшу провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ Ли Аньди еще в детстве приобщилась к изобразительному искусству под влиянием своего деда — мастера народной живописи.
В 2006 году она окончила Цзилиньский сельскохозяйственный университет, получив специальность художника-дизайнера народных промыслов.
В 2015 году Ли Аньди основала мастерскую и начала изучать культуру шаманизма, создавая связанные с этой тематикой произведения искусства.
В марте 2018 года в торговом переулке Башуин Чанчуня открылся собственный магазинчик Ли Аньди, в котором продаются уникальные предметы одежды, украшения и изделия ручной работы с мотивами шаманской культуры.
Ли Аньди надеется, что благодаря ее работам как можно больше людей заинтересуются культурой шаманизма и не дадут ей исчезнуть.
Чанчунь, 11 апреля /Синьхуа/ — Уроженка городского уезда Юйшу провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ Ли Аньди еще в детстве приобщилась к изобразительному искусству под влиянием своего деда — мастера народной живописи.
В 2006 году она окончила Цзилиньский сельскохозяйственный университет, получив специальность художника-дизайнера народных промыслов.
В 2015 году Ли Аньди основала мастерскую и начала изучать культуру шаманизма, создавая связанные с этой тематикой произведения искусства.
В марте 2018 года в торговом переулке Башуин Чанчуня открылся собственный магазинчик Ли Аньди, в котором продаются уникальные предметы одежды, украшения и изделия ручной работы с мотивами шаманской культуры.
Ли Аньди надеется, что благодаря ее работам как можно больше людей заинтересуются культурой шаманизма и не дадут ей исчезнуть.
Чанчунь, 11 апреля /Синьхуа/ — Уроженка городского уезда Юйшу провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ Ли Аньди еще в детстве приобщилась к изобразительному искусству под влиянием своего деда — мастера народной живописи.
В 2006 году она окончила Цзилиньский сельскохозяйственный университет, получив специальность художника-дизайнера народных промыслов.
В 2015 году Ли Аньди основала мастерскую и начала изучать культуру шаманизма, создавая связанные с этой тематикой произведения искусства.
В марте 2018 года в торговом переулке Башуин Чанчуня открылся собственный магазинчик Ли Аньди, в котором продаются уникальные предметы одежды, украшения и изделия ручной работы с мотивами шаманской культуры.
Ли Аньди надеется, что благодаря ее работам как можно больше людей заинтересуются культурой шаманизма и не дадут ей исчезнуть.
Чанчунь, 11 апреля /Синьхуа/ — Уроженка городского уезда Юйшу провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ Ли Аньди еще в детстве приобщилась к изобразительному искусству под влиянием своего деда — мастера народной живописи.
В 2006 году она окончила Цзилиньский сельскохозяйственный университет, получив специальность художника-дизайнера народных промыслов.
В 2015 году Ли Аньди основала мастерскую и начала изучать культуру шаманизма, создавая связанные с этой тематикой произведения искусства.
В марте 2018 года в торговом переулке Башуин Чанчуня открылся собственный магазинчик Ли Аньди, в котором продаются уникальные предметы одежды, украшения и изделия ручной работы с мотивами шаманской культуры.
Ли Аньди надеется, что благодаря ее работам как можно больше людей заинтересуются культурой шаманизма и не дадут ей исчезнуть.
Чанчунь, 11 апреля /Синьхуа/ — Уроженка городского уезда Юйшу провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ Ли Аньди еще в детстве приобщилась к изобразительному искусству под влиянием своего деда — мастера народной живописи.
В 2006 году она окончила Цзилиньский сельскохозяйственный университет, получив специальность художника-дизайнера народных промыслов.
В 2015 году Ли Аньди основала мастерскую и начала изучать культуру шаманизма, создавая связанные с этой тематикой произведения искусства.
В марте 2018 года в торговом переулке Башуин Чанчуня открылся собственный магазинчик Ли Аньди, в котором продаются уникальные предметы одежды, украшения и изделия ручной работы с мотивами шаманской культуры.
Ли Аньди надеется, что благодаря ее работам как можно больше людей заинтересуются культурой шаманизма и не дадут ей исчезнуть.
Чанчунь, 11 апреля /Синьхуа/ — Уроженка городского уезда Юйшу провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ Ли Аньди еще в детстве приобщилась к изобразительному искусству под влиянием своего деда — мастера народной живописи.
В 2006 году она окончила Цзилиньский сельскохозяйственный университет, получив специальность художника-дизайнера народных промыслов.
В 2015 году Ли Аньди основала мастерскую и начала изучать культуру шаманизма, создавая связанные с этой тематикой произведения искусства.
В марте 2018 года в торговом переулке Башуин Чанчуня открылся собственный магазинчик Ли Аньди, в котором продаются уникальные предметы одежды, украшения и изделия ручной работы с мотивами шаманской культуры.
Ли Аньди надеется, что благодаря ее работам как можно больше людей заинтересуются культурой шаманизма и не дадут ей исчезнуть.
ИА Синьхуа: последние новости
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