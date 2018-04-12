Великий Бэнкси посетит Москву

О выставке Бэнкси известно пока так же мало, как и о его личности: должны привезти 60 экспонатов, в том числе эскизы, принты и куски стен. Обещают знаменитый SWAT-трак американского спецназа, расписанный художником. Конкретнее — коммерческая тайна. Но бюджет очень большой, под стать стоимости Бэнкси на арт-рынке, говорит организатор выставки Александр Начхебия:

Александр Начхебия организатор выставки «Ну, это миллионы долларов. Я с Бэнкси не знаком, я имею дело с коллекционерами, которые приобретали его работы и право на то, чтобы передавать их на выставки в дальнейшем. Также я имею дело с музеем, работающим с коллекцией уже много лет. Все вопросы и их решение с представителями Бэнкси лежат на стороне, передающей работы на экспозицию, то есть на музее. Было две выставки Бэнкси. Одну он сам организовывал в Лос-Анджелесе. А вторая совсем недавно прошла в Риме. Художник был ею раздражен, назвал нелегальной, несанкционированной и так далее».

Привезти Бэнкси в Москву организаторы решили после того, как очередь выстроилась на Мураками в «Гараж». Бэнкси — фигура известная более широкой аудитории, чем японский автор, и интерес к нему может быть гораздо выше.

Константин Пинаев блогер и гид по Лондону «Работы Бэнкси стоят миллионы иногда. Поэтому каждый раз, когда он рисует чего-то на улице, оно довольно успешно выпиливается из стен. Причем чаще всего вместе со стенами. То есть если раньше он еще имел неосторожность рисовать на каких-нибудь деревянных стенах, то их точно выпиливали. Сейчас он в основном делает так, чтобы стену выпилить нельзя было. Или можно, но она получится десятитонного размера. А там все ограничивается рынком. То есть далеко не у каждого есть гостиная, в которой можно поставить кусок стены в десять тонн».

В лондонском Шордиче места, где раньше были работы Бэнкси, залиты пластиком, чтобы сохранить для вечности пусть не сам стрит-арт, так хотя бы его следы. Для многих выставка в ЦДХ станет единственной возможностью посмотреть легендарные принты: отношения Великобритании и России все больше осложняются.