Мозговой штурм: как вырастить ребёнка, который разбирается в искусстве не хуже гида

Наша новая серия проекта «Мозговой штурм», в котором мы рассказываем о самых умных школьниках Екатеринбурга, будет об ученице 11-го класса 155-й гимназии Вике Ерёминой. В этом году она стала призёром регионального этапа олимпиад по искусству и праву. Также Вика является призёром всероссийской олимпиады по искусству.

Как рассказывает папа школьницы Виктор Ерёмин, увлечение искусством у Вики началось с семейных путешествий. В каникулы вместе с мамой Вика ездила по городам России — были в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, возвращались туда несколько раз, чтобы лучше узнать город.

— Мы ходили по музеям, заранее расписывали всё время, чтобы успеть увидеть как можно больше. Мне нравилось гулять не только по большим улицам, а заходить на маленькие улочки, рассматривать всё.

А с первого класса родители отдали Вику в художественную школу № 9, чтобы развить творческое мышление.

— Мальчиков отдают в спортивные секции, а мы хотели развивать в ней женственность, вкус, учить рукоделию, рисованию. Мне кажется, это правильно, — рассказывает папа.

В художественной школе у Вики начались занятия по искусству.

— Мне это очень нравилось. Более осознанно я уже увлеклась этим в классе 5–6-м, — рассказала школьница.

С 5-го класса Вика начала участвовать в олимпиадах.

— Сначала предлагали всем, кто хочет, принимать участие. У меня стали появляться хорошие результаты не только в олимпиадах по мировой художественной культуре, но и по другим предметам. Помню, когда первый раз вошла в число призёров на районном этапе, тогда казалось, что это очень хорошо, — говорит старшеклассница.

Школьница говорит, что участвует в олимпиадах, чтобы проверить себя и познакомиться с ребятами, у которых такие же увлечения.

— Конечно, нравится ездить на олимпиады в другие города, узнавать там что-то новое. Задания олимпиады по МХК творческие, не просто написать имя художника, а придумать эмблему для всероссийского фестиваля, например, — говорит Вика. — Подготовка к олимпиадам отличается от подготовки к экзаменам тем, что каждый год новые задания, новые темы, и поэтому нужно изучать более обширный материал.

В свободное время Вика любит читать. Не в телефоне и планшете, а обычные книги, для неё важен сам процесс.

— В каникулы я стараюсь отвлечься от подготовки. Если всё время готовиться, можно перегрузить себя, — говорит школьница.

Призовое место на всероссийской олимпиаде даёт Вике возможность поступить без экзаменов в любой вуз на специальности, которые связаны с искусством.

— Честно говоря, мне хочется остаться в нашем городе, но я думаю, что здесь сложно найти работу в области искусства, а уезжать в Москву или Санкт-Петербург я не хочу.

Сейчас Вика хочет поступать в медицинский, пройденные профориентационные тесты подтвердили склонность к медицинским специальностям.

По словам папы Вики, он никак не стремился повлиять на решение дочери и советовал ходить в разные вузы на дни открытых дверей, вдруг какая-нибудь профессия «зацепит».

В предыдущих сериях проекта «Мозговой штурм» мы рассказывали об учениках «девятки» Иване Лахтине, который вошёл в тридцатку самых умных ребят страны по математике, и о Людмиле Вакалюк, которая достигла таких же результатов по биологии. А ещё о Марии Ефименко из 13-й гимназии, которая в 6-м классе смогла выиграть олимпиаду по испанскому языку для старшеклассников.