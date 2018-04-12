Ингрид Олеринская, Мария Шумакова и Аврора на открытии проекта ERMA&ART 

Кто: Оксана Бондаренко, Ирина Вольская, Влад Лисовец, Оксана Он, Ясмина Муратович, Мария Шумакова, Ингрид Олеринская, Ольга Ушакова, Аврора и многие другие.
Что: Запуск проекта ERMA&ART Где: Галерея Влада Лисовца LISObon, Москва.
Когда: 10.04.2018.
Люди говорят: В галерее Влада Лисовца LISObon прошел запуск проекта ERMA&ART, посвященный началу коллабораций бренда ERMA с различными художниками. Первым из них стал Александр Митяев, он вместе с дизайнерами бренда ERMA Алиной Кашириной и Ольгой Бузиной лично встречал гостей. Особым вниманием на выставке пользовался диптих «Тело летом», ведь именно с таким принтом ERMA недавно выпустили футболки. Также все гости могли попробовать сами написать картину на специальной стене.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ingrid-olerinskaya-mariya-shumakova-i-avrora-na-otkrytii-proekta-erma-art/