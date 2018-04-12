В Салехарде «Пасхальные мотивы» предстали в «Красном vs черном»

В исторической части города, в доме на улице Республики, поселился творческий сосед.

Трехэтажное здание долгое время пустовало, провожая редких прохожих пустыми глазами окон. Но теперь в его стенах шумно будет всегда. Сюда въехали мастера Окружного дома ремесел и тут же устроили праздник — «Пасхальные мотивы».

Выставка традиционная. Ежегодно работы присылают со всего округа. В этот раз их больше двухсот. Авторы — и взрослые, и дети. Участвуют в экспозиции не только профессиональные художники, но и воспитанники детских школ искусств.

Самые тяжелые работы у Марии Колясниковой. Они из «железа». Самая могучая из трех — панно «Красное и черное».

— Отталкивалась от работ Андрея Рублева , — рассказывает Мария. — Мне нравится, как этот художник изображает архангелов. Захотелось сделать что-то свое. Это защитники города.

В свое время за эту работу Мария получила «отлично», защищая диплом в питерском вузе. Над панно она трудилась около года. Сначала билась над эскизами, их было больше сотни, потом готовила элементы для будущей железной «аппликации». Работа многослойная, и каждый из слоев нужно было продумать, вырезать, скрепить. Панно завораживает глубиной. Если на него смотреть не отводя взгляда, оно становится трехмерным.