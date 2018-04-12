Лекции и мастер‑классы в память о скульпторе Вере Мухиной пройдут в Москве 15 апреля

В рамках цикла мероприятий «Художник и произведение» горожанам расскажут о Вере Мухиной и покажут процесс реставрации барельефа, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

«В День исторического и культурного наследия, 15 апреля, Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря проведет цикл мероприятий «Художник и произведение». Лекции о скульптуре и мастер-классы по реставрации пройдут в иконотеке А. Н. Овчинникова, где в 1947-1953 годах располагалась мастерская скульптора Веры Мухиной», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в 15:00 гости встретятся со скульптором, заслуженным художником России, членом-корреспондентом Российской академии художеств лауреатом всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству, доцентом Московского художественного института имени В. И. Сурикова Сергеем Мильченко. Он расскажет о станковой и монументальной скульптуре, особенностях работы с материалом в разных техниках, проведет параллели между современностью и серединой прошлого столетия.

«В 16:30 посетителей ждут на лекции «Вера Мухина и ее эпоха». Искусствовед научный сотрудник мастерской реставрации графики, редких книг и документов на бумаге Евгения Савинкина расскажет о 1930-1940 годах — времени расцвета таланта скульптора и ее мирового признания», — отмечается в сообщении.

Художник-реставратор центра Константин Синявин в 18:00 проведет мастер-класс Work in Progress. Специалист будет работать с гипсовым барельефом выдающегося советского скульптора-монументалиста Сергея Меркурова — современника Веры Мухиной. Он расскажет о процессе работы и особенностях реставрации скульптуры середины ХХ века.

Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться на сайте «Дни наследия».