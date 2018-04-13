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Картины Малевича и Поповой в Ростовском кремле оказались подделками
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Картины Малевича и Поповой в Ростовском кремле оказались подделками 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Подделки обнаружили благодаря масштабной экспертизе музейных коллекций в Ростовском кремле, прошедшей в 2017 году. Еще в 1987 году у искусствоведа Сабины Джафаровой появились подозрения, что шедевры поддельные. Предполагается, что подмена произошла в 1972 году, но кто ее совершил пока остается неизвестным. Сообщается, что настоящая карина Малевича находится в музее современного искусства в Нью— Йорке, а подлинник Поповой в музее Греции. Как только Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» обнаружил подмену, руководство сообщило об этом Министерству культуры России и согласовывало со своим учредителем все дальнейшие действия. А также заявило о пропаже в полицию, так что теперь работы Малевича и Поповой числятся в базе пропавших и утраченных культурных ценностей Министерства культуры РФ.
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