«Мы приложим все усилия»: «Ростовский кремль» намерен отобрать у нью-йоркского музея картину Малевича

Сотрудники музея «Ростовский кремль» решили заполучить подлинник картины Казимира Малевича «Самовар», написанной ориентировочно в 1913 году. Сейчас полотно находится в музее современного искусства в американском Нью-Йорке, а в ростовском музее — копия.

— Когда именно и как картина была подменена, точно неизвестно, — говорят в «Ростовском кремле». — Мы приложим максимальные усилия, чтобы вернуть картину.

Сейчас сотрудники музея проводят собственное расследование. Параллельно с этим дело завели и в полиции. Рассказали о пропаже ростовцы и в Министерство культуры