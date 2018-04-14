В коллекции Ростовского кремля оказались поддельные картины Малевича и Поповой

Полиция проводит проверку после выявления в коллекции музея «Ростовский кремль» (Ярославская область) двух поддельных работ русских авангардистов. «По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь УВМД России по Ярославской области Марина Кокуева.

Как сообщает корпоративное издание музея газета «Ростовская старина», в течение 2017 года музей «Ростовский кремль» провел экспертизу принадлежащей ему коллекции произведений авангарда.

Исследования проводились Институтом геологии докембрия (Санкт-Петербург), Государственным научно-исследовательским институтом реставрации, Государственным Русским музеем.

В результате было выявлено восемь подделок, шесть из которых были подарены музею в 2014 и 2016 годах потомком русского княжеского рода Никитой Лобановым-Ростовским, а две относятся к собственной коллекции музея.

Эксперты пришли к выводу, что эти работы созданы во второй половине XX века. С высокой степенью вероятности подмена оригиналов произошла до 1972 года.

По данным издания «Ростовская старина», картина «Самовар» сейчас хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а «Беспредметная композиция» — в Музее современного искусства в греческих Салониках.