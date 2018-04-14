В коллекции Ростовского кремля оказались поддельные картины Малевича и Поповой 

Полиция проводит проверку после выявления в коллекции музея «Ростовский кремль» (Ярославская область) двух поддельных работ русских авангардистов. «По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь УВМД России по Ярославской области Марина Кокуева.
Как сообщает корпоративное издание музея газета «Ростовская старина», в течение 2017 года музей «Ростовский кремль» провел экспертизу принадлежащей ему коллекции произведений авангарда.
Исследования проводились Институтом геологии докембрия (Санкт-Петербург), Государственным научно-исследовательским институтом реставрации, Государственным Русским музеем.
В результате было выявлено восемь подделок, шесть из которых были подарены музею в 2014 и 2016 годах потомком русского княжеского рода Никитой Лобановым-Ростовским, а две относятся к собственной коллекции музея.
Речь идет о картинах Казимира Малевича «Самовар» (около 1913 г.) и Любови Поповой «Беспредметная композиция» (1918 г.).
Эксперты пришли к выводу, что эти работы созданы во второй половине XX века. С высокой степенью вероятности подмена оригиналов произошла до 1972 года.
По данным издания «Ростовская старина», картина «Самовар» сейчас хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а «Беспредметная композиция» — в Музее современного искусства в греческих Салониках.