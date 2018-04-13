В музее в Ярославской области картины авангардистов заменили на подделки

"В ОМВД России по Ростовскому району поступило обращение от музея-заповедника «Ростовский кремль» по факту выявления двух поддельных предметов в коллекции музея. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

РИА Новости пока не располагает комментарием музея, но данной теме посвящена статья «О двух подделках в коллекции авангарда Ростовского музея» автора Сергея Сазонова в мартовском номере корпоративной газете музея «Ростовская старина». Там говорится, что 2017 году музей-заповедник провел экспертизу принадлежащей ему коллекции авангарда. Сейчас в собрании музея — 44 произведения авангарда, из них 30 живописных картин, 12 графических работ, одна деревянная скульптура и одно изделие из металла.

"По результатам экспертизы поддельными признаны два произведения: К. Малевич «Самовар» (около 1913 г.) и Л. Попова «Беспредметная композиция» (1918 г.). Эксперты пришли к выводу, что эти работы созданы во второй половине XX века", — говорится в тексте статьи.

Уточняется, что оригиналы, предположительно, находятся за границей: «Самовар» Малевича — в Музее современного искусства в Нью-Йорке, картина Поповой — в коллекции Георгия Костаки, в Музее современного искусства в Салониках, Греция.

"Итак, можно сделать обоснованный вывод, что «Самовар» К. Малевича был украден из Ростовского музея в период до 1972 г. Можно утверждать, что и вторая работа, «Беспредметная композиция» Л. Поповой (в настоящее время известная под названием «Живописная архитектоника»), была украдена в этот же период", — пишет автор статьи.