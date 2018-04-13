Ещё
В музее в Ярославской области картины авангардистов заменили на подделки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В музее в Ярославской области картины авангардистов заменили на подделки 

РИА Новости 1 час назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Полиция Ярославской области выясняет обстоятельства подмены двух подлинников картин авангардных художников Казимира Малевича и Любови Поповой подделками; оригиналы работ, предположительно, хранятся в музеях Нью-Йорка и Салоников.
"В ОМВД России по Ростовскому району поступило обращение от музея-заповедника «Ростовский кремль» по факту выявления двух поддельных предметов в коллекции музея. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
РИА Новости пока не располагает комментарием музея, но данной теме посвящена статья «О двух подделках в коллекции авангарда Ростовского музея» автора Сергея Сазонова в мартовском номере корпоративной газете музея «Ростовская старина». Там говорится, что 2017 году музей-заповедник провел экспертизу принадлежащей ему коллекции авангарда. Сейчас в собрании музея — 44 произведения авангарда, из них 30 живописных картин, 12 графических работ, одна деревянная скульптура и одно изделие из металла.
"По результатам экспертизы поддельными признаны два произведения: К. Малевич «Самовар» (около 1913 г.) и Л. Попова «Беспредметная композиция» (1918 г.). Эксперты пришли к выводу, что эти работы созданы во второй половине XX века", — говорится в тексте статьи.
Уточняется, что оригиналы, предположительно, находятся за границей: «Самовар» Малевича — в Музее современного искусства в Нью-Йорке, картина Поповой — в коллекции Георгия Костаки, в Музее современного искусства в Салониках, Греция.
"Итак, можно сделать обоснованный вывод, что «Самовар» К. Малевича был украден из Ростовского музея в период до 1972 г. Можно утверждать, что и вторая работа, «Беспредметная композиция» Л. Поповой (в настоящее время известная под названием «Живописная архитектоника»), была украдена в этот же период", — пишет автор статьи.
РИА Новости: последние новости
Третьяковская галерея сделает бесплатным вход на две выставки по выходным Минкультуры поручило бдительнее отбирать работы для биеннале в Венеции Фотовыставка "Люди угля" открылась в Абакане
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть43
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года2
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение