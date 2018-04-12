Выставка «Агроуниверсал-2018» открылась на Ставрополье

Специализированная выставка «Агроуниверсал-2018» открылась 11 апреля на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минсельхоза СК.

Выставку регулярно проводят на протяжении 20 лет. Ежегодно производители сельскохозяйственных машин представляют аграриям свои новейшие разработки и заключают многочисленные контракты. В этом году к профессионалам из России присоединилась абхазская делегация и представители немецкого предприятия Bernard van Lengerich.

Помимо презентации технических новинок, на выставке проходят круглые столы и встречи. На «Агроуниверсале-2018» обсудят проблемы животноводства, технической модернизации, ресурсосбережения и агротуризма в крае. Предусмотрены также активности для молодёжи: учащиеся профильных учебных заведений посоревнуются в управлении трактором, пробегут эстафету и померяются силами в армрестлинге. На закрытии выставки 13 апреля участники получат дипломы.