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Выставка «Агроуниверсал-2018» открылась на Ставрополье
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Выставка «Агроуниверсал-2018» открылась на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Специализированная выставка «Агроуниверсал-2018» открылась 11 апреля на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минсельхоза СК.
Выставку регулярно проводят на протяжении 20 лет. Ежегодно производители сельскохозяйственных машин представляют аграриям свои новейшие разработки и заключают многочисленные контракты. В этом году к профессионалам из России присоединилась абхазская делегация и представители немецкого предприятия Bernard van Lengerich.
Помимо презентации технических новинок, на выставке проходят круглые столы и встречи. На «Агроуниверсале-2018» обсудят проблемы животноводства, технической модернизации, ресурсосбережения и агротуризма в крае. Предусмотрены также активности для молодёжи: учащиеся профильных учебных заведений посоревнуются в управлении трактором, пробегут эстафету и померяются силами в армрестлинге. На закрытии выставки 13 апреля участники получат дипломы.
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