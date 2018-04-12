«Творю по-чёрному». В Выборге открылась выставка петербургского художника Дмитрия Дагаса

11 апреля в библиотеке на Пионерской в Выборге открылась выставка «Творю по-чёрному». Автор работ — петербургский художник Дмитрий Дагас.

Дмитрий Дагас — выпускник Ленинградского художественного училища им. В. А. Серова. Автор персональных и коллективных выставок в России, США, Чехии, Швеции, Германии. Его работы находятся в коллекции «Королевского этнографического музея Стокгольме, Минобороны США в Пентагоне

Общее название для серии работ не несет в себе негативного подтекста, так как цвет поглощения и концентрации, а не символ мрачности Как рассказал художник, около 10 лет назад он гулял в германском Кёльне и случайно наткнулся на магазин для художников, в котором шла ликвидация. Дмитрий выгодно купил там большую пачку черной пастельной бумаги и белую гелевую ручку, чтобы во время своих прогулок сделать наброски местных достопримечательностей. Получилось так, что во время работы художника над зарисовкой орнаментов Кёльнского собора, прохожий купил у него несколько готовых эскизов. Дмитрия это вдохновило, да и вообщем ему понравился ход белым по черному, поэтому он продолжил работать в таком стиле, а чуть позже начал вводить в свои картины цвет.

Работает художник в основном темперой (водоразбавляемые краски, которые приготавливаются на основе сухих порошковых пигментов — прим.ред.). По словам Дмитрия, все картины привязаны к определенным моментам его жизни и вещам, которые его впечатляют, волнуют, иногда беспокоят. Сам дать точное название стилю, в котором он пишет, не может.

Дмитрий много лет занимается шаманскими практиками, поэтому представлены на выставке и картины, выполненные в технике трансового рисования. На черном холсте белой ручкой некими иррациональными действиями выведены „сюжеты без сюжета“, которые впечатляют воображение. Элементы шаманизма прослеживаются и в других работах Дмитрия.

Некоторые из картин стали плодом „творческого союза“. Так, однажды Дмитрия впечатлила песня под названием „Птицы падали“, которую друг рок-музыканта. За два дня сол картину „ПроРок, или птицы падали в небо чёрное“, которая стала обложкой для нового музыкального альбома его друга.

Акцент на сказочность, загадочность и мистицизм придает картинам Дмитрия некую магическую привлекательность. Лично посмотреть на работы петербургского художника можно в зале библиотеки на Пионерской. Выставка будет доступна до конца апреля.